15년 만의 신제품… 네슬레, ‘네스카페 돌체구스토 네오’로 프리미엄 캡슐 시장 공략

네스카페 돌체구스토의 새로운 캡슐 머신이 15년만에 국내에 출시됐다. 네슬레코리아는 21일 영등포 타임스퀘어에서 기자간담회를 열고 차세대 머신 ‘돌체구스토 네오’를 선보였다.
네슬레코리아에 부임한 지 2년만에 처음 카메라 앞에 선 토마스 카소 네슬레코리아 대표는 “새롭고 혁신적인 커피 솔루션을 소개하게 돼 기쁘다”면서 회사의 비전과 함께 네스카페 돌체구스토 네오를 공개했다.
그는 “소비자와 시장이 빠르게 변하는 것을 실감한다. 직원들이 열심히 협업해 목표를 향해 나아가는 모습이 인상적이었다”고 소회를 전했다. 이어 “네슬레가 가장 중요한 목표로 삼는 것은 소비자와 가까운 기업이 되는 것“이라면서 ”신기술로 소비자의 니즈를 충족하고 나아가 시장 전체의 요구에 부응하는 기업으로 자리잡겠다”고 강조했다.
네슬레가 국내에서 새로운 캡슐 머신을 내놓은 것은 15년 만이다. 약 5년간의 연구·개발을 거쳐 탄생한 신제품 ‘돌체구스토 네오’는 독자 기술 ‘스마트브루(SmartBrew)’를 탑재해 한 대의 머신에서 고압 추출(에스프레소), 탑업 추출(아메리카노), 슬로우브루 추출(드립 커피) 등 세 가지 방식을 구현한다. 각 캡슐에는 바코드가 부착돼 머신이 이를 읽고 압력·온도·추출 시간을 자동으로 조정해 최적의 레시피를 완성한다. 공식 앱과 연동하면 커피 용량을 5단계, 온도를 3단계로 설정할 수 있어 개인별 취향에 맞춘 커피를 즐길 수 있다.
스타벅스 앳 홈 커피 라인업도 함께 공개됐다. 하우스 블렌드 아메리카노, 에스프레소 로스트, 아이스 아메리카노 등 인기 메뉴 네 종이 전용 캡슐로 제공된다. 직접 머신을 사용해 시음했다. 카페에서 마시는 양질의 커피와 비슷했다. 드립커피를 선택해 마셨는데 드립커피의 깔끔함을 구현해 낸다는 점이 인상깊었다.
네스카페 돌체구스토 네오 머신의 권장 소비자가는 16만9000원이며 전용 캡슐은 종류별로 다르지만 캡슐 10개입 1박스는 1만원 내외로 형성됐다. 이는 프리미엄 캡슐 커피 시장의 일반적인 가격대와 유사하다.
이번 제품의 차별점 중 하나는 네슬레 최초로 도입한 종이 기반 생분해 캡슐이다. 종이와 식물 유래 바이오폴리머를 활용해 제작돼 사용 후 일반 쓰레기로 배출할 수 있고, 정원에서는 퇴비로도 활용 가능하다. 포장재 역시 재활용 소재와 FSC 인증지를 적용했다.
아피왓 이리야피차트 네슬레코리아 커피부문장은 “종이 기반 생분해 캡슐은 식품 규제에 부합할 뿐 아니라 커피를 산화로부터 보호하는 재질로 만들어졌다”며 “안전성과 내구성이 뛰어나면서도 환경 친화적인 제품”이라고 설명했다.
국내 캡슐 커피 시장은 빠르게 성장하고 있다. 2020년 2000억 원 수준이던 시장은 올해 5000억 원 규모로 확대되며 5년 만에 2.5배 성장했다. 네슬레코리아는 네오를 앞세워 홈카페와 친환경 트렌드에 민감한 MZ세대를 집중 공략한다는 전략이다. 이번 간담회에서도 ‘우리가 원했던 모든 브루잉(All the brews you wanted)’이라는 슬로건을 내세우며 소비자 선택 폭을 넓히겠다고 강조했다.
이날 영등포 타임스퀘어 1층에서는 소비자 체험형 팝업스토어가 운영되고 있었다. 일반 고객들이 머신을 직접 사용해 커피를 추출하고 캡슐의 생분해성 소재를 눈으로 확인할 수 있는 공간으로 마련됐다. 현장에서는 가족 단위 방문객부터 직장인, 젊은 소비자들까지 발길이 이어졌다. 오후 2시에는 브랜드 앰버서더 배우 이도현이 방문해 제품 시연에 함께하며 커피를 추출해 주는 등 팬들과 소통했다. 행사장 주변은 즉석 사진 촬영을 요청하는 소비자들로 북적이며 네오에 대한 관심을 실감케 했다.
토마스 카소 대표는 “한국 소비자들은 세계적으로도 세련된 커피 문화를 가지고 있다”며 “돌체구스토 네오가 이러한 문화를 더욱 확장하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 그는 “혁신과 지속가능성을 결합한 신제품을 통해 시장의 기준을 새롭게 제시하겠다”고 덧붙였다.
오는 9월부터 대형마트, 백화점, 온라인 채널 등에서 판매하며 네슬레코리아는 체험형 마케팅과 팝업스토어를 전국적으로 확대할 계획이다.
