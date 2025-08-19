텍스타일디자인뱅크, TIPS 운영사 킹고스프링 시드 투자 유치

AI 기반 텍스타일 디자인 제작 서비스 런칭 …패션 테크 시장 혁신 가속화
패션 테크 기업인 ㈜텍스타일디자인뱅크(대표 신수은)가 스타트업 투자 및 보육 전문 기관이자 창업성장기술개발사업(TIPS)의 운영사이기도 한 ㈜킹고스프링으로부터 시드 투자를 유치했다고 밝혔다.
이번 투자는 텍스타일디자인뱅크의 기술력과 비즈니스 모델이 국내외 시장에서 성공할 잠재력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 것이 회사측의 설명이다.
킹고스프링은 기존의 복잡한 유통 단계를 혁신하는 ‘텍스타일 디자인 수출 중개 서비스’와 함께 최근 런칭한 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’에 주목한 것으로 알려졌다. AI 텍스타일 디자인 제작 서비스는 디자이너의 창의성을 극대화하고 디자인 제작 과정을 단축시켜, 패션 및 텍스타일 디자인 산업에 혁신을 가져올 것으로 기대를 모으고 있다.
텍스타일디자인뱅크는 이번에 확보한 투자금을 AI 텍스타일 디자인 제작 서비스의 성능을 개선하고, 디자이너와 바이어의 편의성을 높이는 웹 플랫폼 기능 개발에 집중할 예정이다. 또 북미, 유럽 등 주요 해외 시장을 대상으로 한 맞춤형 마케팅 활동에 박차를 가할 방침이다.
신수은 대표는 “TIPS 운영사이기도 한 킹고스프링의 투자는 우리의 비전과 잠재력에 대한 믿음을 보여주는 중요한 이정표”라며 “인공지능 기술을 텍스타일 디자인 시장에 접목함으로써 패션 및 텍스타일 산업 분야에 혁신을 일으킬 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다.
한편, 텍스타일디자인뱅크는 지난 7월 민간 투자를 먼저 유치한 기업에게 정부의 사업화 자금을 매칭 지원하는 중소벤처기업부의 ‘혁신 소상공인 투자연계지원(LIPSⅡ)’ 정부 과제에 최종 선정됐다. 이번 투자 유치와 정부 과제 선정을 통해 텍스타일디자인뱅크는 국내 패션 테크 산업의 혁신을 선도하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 빠르게 키워나갈 것으로 전망된다.
