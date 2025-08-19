업계 최다 82종 유해물질 제거… 삼성 ‘비스포크 AI 정수기’ 출시

삼성전자는 ‘비스포크 인공지능(AI) 정수기 카운터탑’(사진)을 출시했다고 18일 밝혔다. 이 제품은 머리카락 굵기의 1000분의 1 크기까지 거르는 초정밀 4단계 필터 시스템을 적용해 미세플라스틱, 납·수은 등 중금속, 마이크로시스틴을 포함한 82종의 유해 물질을 제거한다. 이는 국내 출시된 카운터탑 정수기(싱크대 위에 올려두고 쓰는 형태의 정수기) 중 가장 많은 유해 물질을 제거하는 수준이다.
이 제품의 정수 성능, 내구성은 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기·음용수 실험 기관인 NSF 인터내셔널의 공식 인증을 받았다. 이 제품은 스테인리스 직수관을 사용해 부식에 강하고, 직수관 자동 살균과 잔수 비움 기능을 탑재했다.
이 제품은 △스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스’를 통한 필터 교체 알림 △10mL 단위 출수량 조절 △최대 90도까지 5도 단위 온도 설정 등이 가능하다. ‘빅스비’ 음성 인식을 활용해 냉수·정수 모드, 원하는 출수량, 라면 38종 조리용 맞춤 물 양 등을 목소리로 설정할 수 있다.
