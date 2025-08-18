인천역 코아루 센트럴시티, 잔여세대 한정 특별공급 실시

동아일보

인천역 코아루 센트럴시티. 더비엠피 제공
인천역 인내 ‘인천역 코아루 센트럴시티’ 오피스텔이 잔여 세대 한정 선착순 특별공급을 진행한다.

해당 특별공급은 실입주금 1천만 원부터 즉시 입주가 가능하며, 3년간 월세 총 1800만 원을 선불로 지급할 수 있는 혜택이 포함된다.

인천역 코아루 센트럴시티는 인천광역시 중구 선린동 56-1에 위치하며, 지하 4층~지상 29층, 총 899실 규모다. 원룸과 1.5룸, 오션뷰 타입을 갖추고 있어 1인 가구와 2인 가구, 신혼부부에게 적합한 주거 공간으로 설계됐다.

단지는 수도권 1호선과 수인선을 모두 이용할 수 있는 인천역과 인접한 더블역세권에 자리하며, 제2외곽순환도로·제2경인고속도로·서해대로 등 광역 교통망을 갖췄다. 바다 조망, 시티뷰, 자유공원 전망, 세계 최대 야외벽화 조망 등 다양한 조망권도 장점이다.

인근에는 인천대, 청운대, 인하대, 인하공업전문대 등 대학과 대규모 산업단지가 있어 임대 수요 확보에 유리하다는 평가다.

지역 부동산 시장에서는 인천 내항 1·8부두 재개발 사업이 본격화될 경우, 이 단지의 가치가 더욱 상승할 것으로 보고 있다. 해당 사업은 올해 하반기 사업계획 수립 고시와 실시계획 승인 절차를 앞두고 있으며, 인천시는 사업 초기 약 67만 명의 고용 유발과 6조 9천억 원의 생산유발효과를 전망한 바 있다.

인천역 코아루 센트럴시티 잔여 세대 특별혜택은 8월부터 선착순으로 진행된다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
