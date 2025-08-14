“뭐든 5000원 미만”… 이마트, ‘오케이 프라이스’ 출시

이마트와 에브리데이가 5000원 이하 자체 브랜드(PL)를 선보인다. 이마트와 에브리데이는 전 품목 5000원 이하로 구성된 자체 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K PRICE)’를 14일 출시한다고 13일 밝혔다.
지난해 7월 두 회사가 합병한 후 처음 선보이는 통합 자체 브랜드다. 전국 이마트와 에브리데이 370여 개 매장에서 동시에 판매되고, 온라인몰 SSG닷컴 쓱배송을 통해서도 구매가 가능하다.
오케이 프라이스 상품 가격은 최소 880원부터 최대 4980원으로 구성된다. 대표 상품으로는 카놀라유, 올리브유 등이 있고 과자류, 휴지, 면도날 등 종류도 다양하다. 14일 1차로 162종이 출시되고 이후 250종으로 확대될 계획이다. 이들 상품은 1∼2인 가구를 겨냥한 소용량·소단량으로 제작된다.
이마트 관계자는 “통합 매입과 글로벌 소싱을 활용해 일반 브랜드 상품보다 최대 70%까지 가격을 낮췄다”고 말했다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0