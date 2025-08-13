‘주담대’ 막히자 ‘예담대’ 껑충…열흘만에 900억 급증

주요 시중은행의 예금담보대출(예담대) 잔액이 이달 들어서만 900억 원 가까이 불어난 것으로 집계됐다. 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한한 6·27 규제 이후 돈을 빌리기 어려워지자 보유 예금을 담보로 대출받는 소비자들이 늘어난 결과다.
13일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 예담대 잔액은 6조1402억 원(11일 기준)이었다. 이는 지난달 말(6조504억 원) 대비 897억 원 증가한 수준이다.
5대 은행의 예담대 잔액은 올 3월 이후 6개월 연속으로 증가세를 보여 왔다. 이달 들어 11일까지 증가 폭은 이미 7월 한 달간의 증가액(480억 원)의 두 배에 달한다.
은행권에서는 예담대가 지난달부터 시행된 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제의 적용을 받지 않다 보니, 대출 실수요자들의 수요가 몰린 것으로 보고 있다.
시중은행 관계자는 “정부의 가계대출 규제 예외 대상인 예담대로 실수요자들의 자금 수요가 몰린 결과”라며 “기준금리 인하 국면에 고금리 예금을 유지하면서 단기 대출을 받으려는 수요도 제법 있다”고 설명했다.
증시에 투자하기 위해 대출을 늘린 소비자들이 늘어났다는 분위기도 있다. 다른 시중은행 관계자는 “예담대는 생활비 마련 성격에 가까운 편으로 사실상 신용대출과 성격이 비슷한 편”이라며 “이달 초부터 이어진 공모주 청약, 증시 호황에 따른 주식 투자 수요 증가 등의 영향도 있을 것”이라고 진단했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
