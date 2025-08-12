현대엔지니어링, 국내 최대 석유화학시설 ‘샤힌 프로젝트’ 핵심 설비 리액터 3기 설치

현대엔지니어링은 에쓰오일이 추진하는 국내 최대 규모 석유화학제품 생산시설 ‘샤힌 프로젝트 패키지2’ 현장에 폴리에틸렌(PE) 공정의 핵심 설비인 리액터 3기를 설치했다고 12일 밝혔다.
리액터는 에틸렌을 중합 반응을 통해 폴리에틸렌으로 전환하는 대형 설비로 생산 품질과 효율을 좌우하는 주요 장비다. 이번에 설치된 리액터는 높이 46m, 지름 5.5m, 무게 505톤 규모이며 국내 석유화학시설에 설치된 설비 중 최대 중량물에 속한다.
설치를 위해 1800톤급 크롤러 크레인과 600톤급 테일 크레인이 투입됐다. 장비를 이용해 리액터를 약 80m 높이로 인양한 뒤 현장에 마련된 철골구조물 기초부에 안착시키는 방식으로 시공이 진행됐다. 이는 샤힌 프로젝트 패키지2의 본격적인 중량물 설치 단계가 시작됐음을 의미한다.
현대엔지니어링은 이번 설치를 위해 사전 운송 경로 조사, 반입 계획 수립, 부지 치환공사 등 준비 절차를 거쳤다고 전했다. 또한 지난 4월에는 자사 최초로 ‘PAU(Pre-assembled Unit) 모듈’을 적용해 철골, 기계, 배관, 전기 등 주요 공정 요소를 사전 제작 후 운송·설치함으로써 시공 효율성과 안전성을 높였다.
샤힌 프로젝트는 에쓰-오일이 약 9조3000억 원을 투자해 건설 중인 고부가가치 석유화학제품 생산시설이다. 완공 시 연간 에틸렌 180만 톤, 프로필렌 77만 톤, LLDPE 88만 톤, HDPE 44만 톤을 생산할 수 있다.
현대엔지니어링 관계자는 “리액터 설치를 기점으로 프로젝트 공정이 속도를 낼 것”이라며 “안전과 품질을 최우선으로 공사를 진행하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
