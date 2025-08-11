어바웃피싱, 선박 예약 · 중고 거래 등 대규모 업데이트

낚시 플랫폼 어바웃피싱이 대규모 서비스 확장을 위한 앱 업데이트를 성공적으로 완료했다고 밝혔다.
조과를 등록하고 포인트를 받아 쇼핑에서 적립금으로 사용할 수 있는 커뮤니티 커머스로 잘 알려진 어바웃피싱은 이번 업데이트에서 전국 낚시 선박·낚시터 비대면, 실시간 예약 서비스와 낚시 용품 전용 중고장터를 새롭게 추가했다.
어바웃피싱은 2022년 낚시 커뮤니티 플랫폼으로 시작해, 이듬해인 2023년 낚시 전문 쇼핑몰을 오픈하며 커뮤니티와 커머스가 결합된 버티컬 플랫폼으로 누적 회원 수 20만 명을 보유한 앱으로 성장해왔다.
어바웃피싱 커뮤니티에는 지난 4년간 낚시인으로부터 수집한 국내 230 어종의 실제 조과 10만 건의 낚시 데이터가 축적되어 있어 원하는 대상 어종을 선택하면 실제 낚시인들의 기록과 위치, 포인트의 환경 정보, 노하우 등의 정교한 낚시정보를 앱을 통해 실시간으로 확인이 가능해 실제 사용자의 활용도가 높다.
꾸준한 성장세를 보인 커머스에서는 다이와, 시마노, 아부가르시아, JS컴퍼니, NS 등 국내외 100여 개 낚시 브랜드의 공식 유통사로 쇼핑 메뉴 오픈 이후 연평균 70%에 달하는 높은 성장률(CAGR)을 기록 중이다. 쾌적한 UX로 사용자 경험과 당일 출발 배송, 정품 인증, 최저가 보장 등 차별화된 서비스가 기존 고객의 높은 재구매율로 이어진다는 것이 회사 측의 설명이다.
어바웃피싱 송동현 대표는 “이번 대규모 서비스 확장으로 커뮤니티, 커머스, 실시간 예약, 중고 거래(리커머스)까지 낚시인에게 필요한 핵심 서비스들을 하나의 앱에서 통합 제공하는 ‘낚시 수퍼앱(Super App)’으로 도약할 것”이라며 포부를 밝혔다.
한편 이번 업데이트에는 연예계 대표 낚시인 이경규를 비롯해 유명 낚시 크리에이터 진석기시대, 힛뜨TV, 핼다람, 키라, 밈지고, 택돌TV가 홍보 대사로 참여했다. 어바웃피싱에서는 9월 선상 예약 이벤트 등 다양한 프로모션을 진행 중이다.
댓글 0