“美에 반도체 공장 지으면 관세 없다”… 삼성-SK 면제 가능성

하워드 러트닉 미국 상무장관이 7일(현지 시간) 도널드 트럼프 대통령의 임기 동안 미국에 생산설비를 건설하거나, 짓겠다고 약속하는 기업에는 반도체 품목별 관세(100%)가 적용되지는 않을 것이라고 밝혔다. 현지에 대규모 생산 기지를 짓고 있는 삼성전자와 건설 예정인 SK하이닉스 등은 관세 부과 대상에서 제외될 가능성이 높다는 관측이 제기된다.
러트닉 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 “대통령의 (전날) 발언은 대통령 임기 중에 미국에 공장을 짓겠다고 약속하고 이를 상무부에 신고한 뒤 건설 과정을 처음부터 끝까지 감독받을 경우 관세에서 면제될 수 있다는 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령의 반도체 ‘100% 품목관세’ 발언에 노심초사하던 국내 반도체 업계는 “미국에 공장을 짓는 동안에는 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 허용하겠다는 것”이라는 러트닉 장관의 설명에 안도하는 모습이었다. 업계 관계자는 “러트닉 장관의 말을 있는 그대로 받아들인다면 삼성전자, SK하이닉스 모두 관세율 100%의 적용 대상이 아니다”라며 “관세 100%는 ‘미국에 투자하라’고 다른 반도체 기업들에 보내는 정치적 신호로 읽히기 때문에 과하게 불안해할 필요는 없다는 분위기”라고 말했다. 미국 현지에 생산 시설을 갖춘 기업에 눈에 띄는 혜택을 주면서 다른 글로벌 반도체 기업이 미국 본토에 투자를 하도록 압박하는 전략이라는 해석이다.
삼성전자는 이미 텍사스주 오스틴에서 파운드리 공장을 운영 중이고, 2026년 가동을 목표로 텍사스주 테일러 지역에 370억 달러 규모의 반도체 공장을 짓고 있다. SK하이닉스는 2028년 가동을 목표로 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만 달러 규모의 고대역폭메모리(HBM) 패키징 공장을 건설할 예정이다.
하지만 최종 행정명령 등으로 관세 적용 범위가 구체화되기 전까지는 안심할 수 없다는 경계심도 여전하다. 한 업계 관계자는 “가령 파운드리는 관세를 면제해주고, 메모리 반도체는 면제 품목에서 제외할 수도 있을 것”이라며 “아직 불안감이 상존하고 있다”고 말했다.
투자 규모와 투자 결정 시점을 두고 희비가 엇갈릴 수도 있다. ‘트럼프 임기 내 투자’를 핵심 기준으로 삼을 경우 조 바이든 행정부 때 미국 현지 생산 시설 확충을 결정했던 삼성전자와 SK하이닉스가 추가 투자 압박에 시달릴 수 있다는 우려도 존재한다.
트럼프 대통령의 관세 부과 방침이 오히려 한국 반도체 기업에 기회가 될 수 있다는 의견도 있다. 이종환 상명대 반도체공학과 교수는 “결국 미국의 목적은 최신 반도체 제조 공정을 본토에 끌어들여 반도체 패권국이 되는 것인 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스는 이를 기회 삼아 미국 빅테크 기업들을 고객으로 확보하며 오히려 도약할 수 있다”고 말했다.
