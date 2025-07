[Tech&]에너지 걱정도, 무더위도 날리자!… 우리 집 여름 지킴이, 삼성 ‘AI 가전 3대장’

[비스포크 AI 무풍콤보 갤러리] 고온다습한 날씨에도, 냉방부터 제습까지 AI가 알아서 쾌적하게

여름철 필수 가전인 에어컨은 오래 켜두면 춥거나, 설정 온도를 조금만 올리면 금세 덥고 습해지는 등 적정 온도를 유지하는 것이 쉽지 않다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리는 에어컨 사용 시 발생하는 소비자 고민을 AI 기술로 해결해 장마철이나 열대야에도 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있게 한다.매번 조작하지 않아도 강한 바람이 필요할 땐 하이패스 서큘 냉방으로, 직바람이 부담스러울 땐 무풍 냉방으로 자연스럽게 전환돼 항상 쾌적함을 유지할 수 있다.에어컨 제습 모드 작동 시 온도가 함께 낮아져 추워지는 현상도 개선됐다. ‘쾌적제습’ 모드는 냉매를 정교하게 조절해 설정 온도를 유지하면서도, 피부와 호흡기에 무리가 가지 않도록 건강한 습도를 유지한다.

고온다습한 날씨로 야외 활동이 꺼려지는 여름철, 귀가 전에도 실내를 미리 시원하게 해놓을 수 있는 스마트 기능도 주목할 만하다. ‘웰컴&어웨이 케어’는 외부에서 에어컨 상태를 확인하고, 귀가 시점에 맞춰 작동 여부에 대한 알림을 제공한다.

[비스포크 AI 하이브리드 키친핏 Max] 식재료 보관 까다로운 여름, 에너지 소비는 줄이고 신선함은 오래 유지

여름철 덥고 습한 날씨 탓에 음식이 상하기 쉬워 냉장고 사용이 늘고, 그만큼 내부 온도를 유지하기 위한 냉각 작동도 잦아진다. 비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스는 이러한 상황에서도 에너지 소비는 줄이며, 최적의 냉각 성능을 유지한다.반도체 소자인 펠티어 소자와 AI 인버터 컴프레서가 냉각 방식을 자동으로 조절하는 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 기술을 적용해 무더위에도 신속한 냉각과 에너지 절감을 동시에 실현한다. 평상시에는 컴프레서만 작동하고, 외부 온도가 급상승하거나 집중 냉각이 필요할 땐 펠티어 소자가 함께 작동해 더 빠르고 정밀한 냉각이 가능하다. 이렇게 차별화된 냉각 기술을 통해 에너지 소비효율 1등급을 달성하면서도 ‘AI 절약모드’로 에너지 소비량을 최대 25%까지 절감할 수 있다.그뿐만 아니라 얇아진 도어 단열재 두께 덕분에 기존 모델보다 더 넓은 용량을 제공하고 냉장실 급수통에 물만 채우면 최대 1.4kg의 큐브 얼음을 자동으로 만들어주는 ‘빅 아이스 메이커’를 탑재해 여름철에도 넉넉하게 사용할 수 있다.또한, 비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스(AI 홈) 모델은 9인치 터치스크린을 통해 사용자 맞춤 AI 기능을 제공한다. ‘AI 비전 인사이드’ 기능으로 식재료를 자동 인식해 신선식품은 물론이고 가공·포장식품까지 체계적으로 관리할 수 있으며, 유통기한과 추천 레시피까지 한 화면에서 손쉽게 확인할 수 있다.여름철에 특히 유용한 ‘하이브리드 정온 모드’는 냉장실 내부 온도 변화를 줄이고 냉기를 오래 유지해 식재료의 신선도를 지켜준다. 그 덕분에 육류나 어류처럼 관리하기 까다로운 식재료도 최적화된 온도로 신선하게 보관할 수 있다.

[비스포크 AI 콤보] 번거로운 여름 빨래 고민 한 번에 해결하는 세탁·건조 솔루션

여름에는 잦은 비와 덥고 습한 날씨로 세탁과 건조가 더 번거롭다. 여름철 빨래 고민은 세탁부터 건조까지 한 번에 끝내주는 일체형 세탁건조기 비스포크 AI 콤보로 해결할 수 있다.비스포크 AI 콤보는 여름철 빨래의 최대 고민인 위생과 냄새 걱정을 단숨에 덜어준다. 세탁-건조 코스가 종료되면 알아서 문을 열어주고 세탁 단독 코스 종료 시에는 송풍까지 해주는 ‘오토 오픈 도어+’ 기능으로 내부 습기를 더욱 빠르게 제거한다.넉넉한 세탁 25kg·건조18kg 조합으로 대용량 빨래도 걱정 없다. 특히 업그레이드된 열교환기와 특허 받은 덕트 시스템 덕분에 ‘쾌속 코스’ 사용 시 세탁부터 건조까지 단 79분 만에 완료한다. 빨랫감이 많은 여름에 언제든 자주 세탁, 건조할 수 있어 편리하다.갑작스러운 비에 젖거나 땀을 흘려 세탁할 일이 늘어나도 안심이다. 급하게 빨아야 하는 소량의 옷은 세탁부터 건조까지 49분 만에 완료하는 ‘한 벌 코스’로 해결한다. 매번 드라이클리닝 서비스를 맡기기 부담스러운 섬세한 의류는 양방향 120도 회전 방식으로 섬세하게 세탁하는 ‘손빨래 코스’로 집에서 간단히 세탁할 수 있다.에너지 소비효율 1등급으로 대용량 세탁, 건조 시 전기요금 부담을 덜어준다. 세탁물 1kg 세탁 시 소비전력량이 에너지 소비효율 1등급 최저 기준보다 45% 낮은 탁월한 에너지 효율을 자랑한다.

“전기요금 걱정은 AI한테 맡기세요”… 에너지 아끼고 혜택은 챙기는 삼성 AI 가전

이른 무더위가 계속되면서 전기와 수도요금 부담도 커지고 있다. 삼성 ‘AI 가전 3대장’은 스마트싱스와 연동된 ‘AI 절약모드’로 사용자의 생활 패턴에 딱 맞춘 효율적인 운전을 제공해 비용 부담은 줄이고 쾌적함은 유지한다.전 모델이 뛰어난 에너지 소비효율을 자랑하는 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리는 ‘AI 절약 모드’ 설정 시 상황별 맞춤 절전으로 에너지 사용량을 최대 30%까지 절감할 수 있다. ‘무풍 모드’ 사용 시에는 소비전력을 최대 90%까지 절약할 수 있어 전기요금 관리에도 큰 도움이 된다.비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스는 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하는 ‘AI 절약 모드’로 세팅해 두면 최대 25%까지 에너지 절감 효과를 누릴 수 있다. 더불어, 에너지 효율성을 높인 고효율 ‘AI 인버터 컴프레서’를 탑재해 소비 전력을 줄일 수 있도록 돕는다.비스포크 AI 콤보 역시 ‘AI 절약 모드’ 설정 시 에너지 효율화를 통해 성능 저하 없이 세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 30%까지 에너지 사용량을 줄일 수 있다. 이처럼 에너지 효율을 고려한 제품이 주목받는 여름철, 삼성은 고효율 제품에 대한 다양한 지원 혜택도 마련했다. 에어컨, 냉장고, 세탁기를 포함해 11개 품목 450여 개의 으뜸 효율 가전 환급 대상 제품은 정부가 지원하는10% 환급 외에도 다양한 추가 혜택을 제공한다.삼성스토어 및 삼성닷컴에서 으뜸 효율 가전제품을 구매하면 최대 10%의 혜택이 제공되며, ‘AI 패키지’로 AI 가전 2개 품목 이상을 함께 구매할 경우 품목당 삼성전자 멤버십 포인트로 최대 5만 포인트가 지급된다. 여기에 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁건조기 등 스페셜모델 구매 시에는 추가로 5만 포인트가 더해진다.무더위로 전기요금 부담이 커지는 여름, 삼성 ‘AI 가전 3대장’은 독자적인 AI 기술을 바탕으로 강력한 성능과 에너지 절감은 물론이고 다양한 혜택을 지원함으로써 소비자의 고민을 덜어준다. 올여름, 삼성 AI 가전과 함께라면 더 시원하고 건강한 일상을 누릴 수 있을 것이다.

