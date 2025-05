한화 방산 3사, 칠레 ‘코리아디펜스데이 2025’ 참가… “중남미 신시장 개척”

코트라·칠레 대사관 주관 방산전시회

국내 방산기업 해외 시장 개척 지원

한화에어로·한화시스템·한화오션 참가

한화에어로, 칠레 차륜형장갑차 사업 참여 예정

크게보기 4월 28일 칠레 산티아고에서 열린 코리아디펜스데이 2025 한화 부스

크게보기 4월 28일 칠레 산티아고에서 열린 코리아디펜드데이 2025에서 한화에어로스페이스 직원들이 칠레 군 관계자들에게 제품을 설명하고 있다.

한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션 등은 지난 4월 28일(현지시간) 칠레 산티아고에서 개최된 ‘코리아디펜스데이(KOREA DEFENSE DAY) 2025‘에 참가했다고 2일 밝혔다.코리아디펜스데이는 대한무역투자진흥공사(코트라, KOTRA)와 주칠레 대한민국 대사관이 함께 주관한 방산전시회다. 국내 방산기업들의 해외 시장 개척을 지원하기 위해 기획됐다. K-방산이 전 세계적으로 주목받는 가운데 열린 이번 전시회에는 칠레 국방부를 비롯해 육·해·공군과 경찰 등 주요 관계자들이 참석했다.칠레 육군 차륜형장갑차 사업(크로모프로젝트, Cromo Project) 참여를 준비 중인 한화에어로스페이스는 독자 개발한 타이곤 차륜형장갑차를 전시해 우수한 성능과 품질, 빠른 납기와 안정적인 후속 군수지원을 강조했다. 한화에어로스페이스의 경우 8x8(8륜, eight by eight, 바퀴가 총 8개·8개 바퀴에 구동력을 전달할 수 있는 방식), 6x6, 4x4 등 다양한 차륜형장갑차 라인업을 보유하고 있다. 칠레 내 치안 이슈에 대응하거나 군 장갑차 대체 요구 충족이 가능한 솔루션을 제시했다. 칠레 군은 K9 자주포와 K10 탄약운반장갑차, 천무 다연장로켓 등 지상 무기체계에도 많은 관심을 보였다고 한다.한화오션은 장보고Ⅲ급 기반 수출형 잠수함과 첨단 기술이 집약된 차세대 호위함 등을 소개하면서 칠레 해군이 진행하는 차세대 함정 도입 사업에 적극적인 참여 의사를 밝혔다.한화그룹 관계자는 “한화 방산 3사가 칠레를 전략적 거점으로 삼아 중남미 지역의 다양한 니즈를 만족시키는 토탈디펜스솔루션프로바이더로서 전략적 파트너십 기회를 모색해 나갈 것”이라고 말했다.