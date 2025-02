취향을 소유하는 굿즈의 시대

정체성 표현하는 도구로 자리매김

한때 아이돌 팬덤 문화의 전유물로 여겨졌던 굿즈 시장은 영역을 넓히며 하나의 거대한 문화 현상으로 자리 잡았다. 특히 Z세대의 ‘덕질’ 문화가 주류로 떠오르면서, 굿즈는 단순한 소장이 아니라 자기 정체성을 표현하는 도구가 되고 있다. 소비자들이 굿즈를 사는 이유는 ‘사용’뿐만 아니라 ‘수집’에 있다는 점도 흥미롭다. 좋아하는 콘텐츠와 관련된 물건이라면 실용성보다 그 물건에 담긴 가치와 의미가 더 중요하기 때문이다.다양한 콘텐츠 업계도 굿즈를 통해 새로운 소비 트렌드를 공략하고 있다. 콘텐츠 기반 굿즈는 기존 팬들의 충성도를 높이는 동시에, 새로운 덕후를 양산하는 강력한 마케팅 도구로 자리 잡았다. 그만큼 굿즈는 단순한 상품을 넘어, 개인의 취향과 정체성을 표현하는 수단이 되고 있다.롯데시네마는 강렬한 비주얼이 돋보이는 아트 카드, CGV는 감각적인 디자인의 스페셜 티켓을 배포하며 화제를 모았다.영화 제작사가 직접 굿즈를 제작하는 사례도 늘고 있다. ‘미나리’ ‘에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스’ 등을 배출한 미국 영화사 A24는 A24 로고가 새겨진 초콜릿, 볼캡, 티셔츠 등 브랜드 자체를 소비할 수 있는 굿즈를 직접 제작하며 젊은 시네필들의 소장 욕구를 자극하고 있다.

전통문화를 현대적인 감성으로 재해석하는 ‘힙트레디션’ 트렌드의 중심에는 ‘뮷즈’가 있다. 국립중앙박물관은 ‘뮤지엄(museum)’과 ‘굿즈(goods)’의 개념을 결합한 브랜드 ‘뮷즈’를 론칭하며 박물관 굿즈의 새로운 가능성을 열었다. 유물과 소장품을 현대적인 감각으로 재해석한 뮷즈의 상품들은 연이어 품절 사태를 빚을 만큼 뜨거운 인기를 얻고 있다. 그중에서도 화제를 모은 굿즈는 BTS와 협업한 ‘달마중’ 시리즈다. 국립중앙박물관 소장 국보급 유물 6점에서 영감을 얻어 제작된 시리즈로, 반가사유상 미니어처와 백자 달항아리에 BTS의 노래 가사를 새겨 넣어 더욱 의미가 있다. 이 외에도 단청 패턴을 입힌 키보드, 김홍도의 ‘평안감사향연도’를 활용한 변색 막걸리 잔, 부뚜막에서 영감을 얻은 인센스, 3D 프린팅으로 재현한 석굴암 조명 등 위트 있고 신선한 아이디어로 빛나는 굿즈들이 SNS에서 폭발적인 반응을 얻으며 오픈런 사태까지 일었다.‘굿즈 맛집’이라 불리는 브랜드에서 자주 선보이는 인기 아이템이 있다. 바로 NFC 키 링이다. NFC는 스마트폰에 접촉해 무선으로 데이터를 주고받는 기술로, 기존에는 교통카드 등에 주로 활용됐다. 하지만 최근에는 웹사이트, 파일, 콘텐츠를 제공하는 굿즈로 확장됐다.NFC 굿즈는 디자인과 소재 선택의 폭이 넓다. NFC 칩이 1~5cm로 작아 키 링, 인형 등 다양한 형태로 제작하기 쉽다. 예를 들어, 플라스틱 쓰레기를 재활용해 NFC 키 링을 제작하는 브랜드 ‘노플라스틱선데이’는 스마트폰에 태그하면 운세를 확인할 수 있는 ‘태그미 럭키 키링’을 출시해 큰 인기를 끌었다. 해당 제품은 카카오톡 선물하기에서 ‘좋아요’ 5만 개를 기록했다.또한 김밥 전문 큐레이션 계정 ‘김밥집’과 협업한 ‘전국 김밥 맛집 리스트 지도’는 출시 일주일 만에 1000개가 판매됐다. ‘맛집 지도’ 콘텐츠를 NFC 키 링에 담아낸 것이 성공 요인으로 꼽힌다.요즘은 꼭 덕질을 하지 않더라도, 자신의 가치관이나 감성을 담은 문구가 적힌 굿즈를 즐기는 이가 많다. 최근 SNS에서 급성장한 크리에이터 ‘셍이’는 ‘행집욕부(행복에 집중하며 욕심부리지 않기)’ ‘나멋나할(나는 멋지다 나는 할 수 있다)’ 등 긍정적인 마인드를 담은 사자성어 시리즈 영상으로 화제를 모았다. 이 문구들은 티셔츠, 마우스 패드, 스마트폰 케이스 등의 ‘긍정 굿즈’로 출시되며 한정 판매가 빠르게 마감될 정도로 인기를 끌었다.지난해 화제를 모았던 ‘디바마을 퀸가비’ 공식 굿즈도 대표적인 사례다. 유튜브에서 가장 핫한 콘텐츠 중 하나로 자리 잡은 ‘퀸가비’는 댄서 가비의 부캐로, 유쾌한 캐릭터와 강렬한 메시지로 사랑받고 있다. ‘Where is my Manager!’ ‘Don’t be a sad bitch, Be a savage‘ 등 유튜브 속 밈을 활용한 굿즈들은 가비만의 개성과 무드를 반영하며 큰 인기를 끌었다.