렉서스의 플래그십 SUV ‘디 올 뉴 LX 700h’(렉서스코리아 제공)

LX 700h는 ‘어떤 길에서도 편안하고 고급스럽게’(Effortless and Refined on Any Road)라는 콘셉트로 개발된 플래그십 SUV다. 오프로드와 온로드 관계없이 뛰어난 주행 성능과 렉서스 특유의 정제된 승차감을 제공한다는 게 렉서스의 설명이다. 3월 17일 출시 예정이다.외관은 플래그십 SUV다운 고급스러움과 강인함을 구현했다. 실내는 운전자가 편안하게 주행에 집중할 수 있는 디자인과 세미아닐린 가죽 시트 적용으로 탑승자에게 안락함을 제공한다.차량은 4인승 VIP, 5인승 오버트레일, 7인승 럭셔리 등 세 가지 형태로 출시한다. 가격은 1억6587만 원부터다.(서울=뉴스1)