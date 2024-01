‘팝업 성지’ 잠실 롯데월드몰 아트리움, 올해 첫 주인공은 ‘에스파’

젊은 층 사이에서 ‘팝업 성지’로 꼽히는 롯데월드몰 ‘아트리움’에서 올해 첫 팝업스토어가 진행된다.롯대백화점은 잠실 롯데월드몰 1층 대형 팝업 전용 공간인 ‘아트리움’에서 아이돌 그룹 에스파 관련 팝업스토어를 오는 12일부터 21일까지 진행한다고 11일 밝혔다.이번 팝업스토어는 에스파의 데뷔 3주년을 기념해 제작된 영화 ‘aespa: MY First page(에스파: 마이 퍼스트 페이지)’를 테마로 진행된다. 약 330㎡(100평) 규모의 팝업스토어 공간 전체를 테마에 맞춰 꾸미고, 팬들을 위한 체험 콘텐츠를 선보인다.또한 에스파를 상징하는 ‘오로라’ 색상을 배경으로 인증샷을 찍을 수 있는 포토존이 곳곳에 설치되며, 에스파 멤버들에게 엽서를 작성할 수 있는 ‘메시지 존’도 마련했다. 문구부터 의류, 액세서리까지 이번 팝업스토어를 위해 특별히 제작한 굿즈들도 판매할 예정이다.유도원 패션액세서리팀 바이어는 “잠실 롯데월드몰의 ‘아트리움’이 MZ세대를 위한 팝업의 성지인 만큼, 인기 아이돌 팝업을 새해 첫 팝업으로 정했다”며 “특히 이번 팝업은 다음달 개봉 예정인 영화 ‘aespaL MY First page’를 미리 경험해볼 수 있는 만큼, 팬들을 중심으로 큰 호응이 예상된다”라고 말했다.한편 롯데백화점은 지난해 잠실점에서만 총 100여개의 팝업을 진행했다. 특히 아트리움에서는 MZ세대를 타깃으로 한 30개 이상의 팝업들을 선보이면서 2030세대 고객들에게 큰 호응을 얻었다. 실제로 지난해 잠실 롯데월드몰을 방문한 2030세대 고객 수는 전년보다 10% 증가했으며, 전체 고객 중 절반을 차지했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com