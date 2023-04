“엄마에게 입금해줘”…말 알아듣는 AI은행원 나온다

현금자동입출금기(ATM)에 도입된 인공지능(AI) 은행원이 사람의 말을 알아듣고 은행업무를 도와주는 날이 머지않았다.AI 전문기업 셀바스AI가 ATM을 시작으로 금융 정보기술(IT) 기기에 대한 음성기술 공급에 속도를 내고 있다.셀바스AI는 효성의 금융전문 IT 솔루션 계열사인 효성티앤에스에 음성합성(Selvy TTS)을 공급했다고 25일 밝혔다.효성티앤에스는 국내 및 미국 ATM 시장 점유율 1위 기업이며, 국내에서는 은행 ATM, 미국에서는 편의점 등 리테일 ATM에 셀바스 AI의 음성합성을 적용했다.셀바스AI는 ATM을 시작으로 금융 IT 기기에 음성합성, 음성인식 등 AI 기반 대화형 음성지능을 공급한다. 효성티앤에스가 최근 ATM 외에 디지털 키오스크, 디지털 데스크 등 금융 IT 솔루션을 통해 은행 지점의 디지털전환 영역까지 사업을 확장하는 것에 맞춰 협력 분야를 확대할 계획이다.현재 시중에 공급된 ATM에는 음성합성 기술만 적용됐다. 앞으로 셀바스AI는 사람의 음성을 인식하는 AI 기술도 적용해 계좌이체 및 입·출금 등 전반적인 은행업무를 지원할 계획이다.최근 비대면 금융 서비스 확산에 따라 금융 IT 기술이 사용자의 편의에 맞춰 진화하고 있다. 그 대표적인 사례가 ‘디지털 키오스크’다. 셀바스AI는 자사의 음성지능과 효성티앤에스의 금융 IT 기기를 융합해 고객의 말을 듣고 이해한 후 친근한 목소리로 금융 업무를 처리해주는 AI 은행원 서비스 등을 추진할 계획이다.셀바스AI 관계자는 “ATM 뿐 아니라 금융권 AI 컨택센터(고객센터) 분야로 음성합성, 음성인식 솔루션 공급을 확대 중으로, 금융사들이 IT 기기, AICC, 대면상담 분야에 AI를 접목해 고객 만족도와 업무 효율성 향상을 달성했다”며 “시대적 흐름에 맞춰AI 음성지능 기반 대화형 서비스를 금융 IT 기기까지 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.[서울=뉴시스]