삼성전자, 메모리 ‘불황’ 속 파운드리 ‘역대 최고’ 매출

삼성전자가 올 3분기(7~9월) 급격한 메모리 업황 부진에도 파운드리(반도체 위탁생산) 부문에서 역대 최대 매출을 경신한 것으로 나타났다.반도체 업계가 줄줄이 투자를 줄이고 있지만, 삼성전자는 계획된 투자를 뚝심 있게 밀어부치며 파운드리 업계 1위인 대만과의 격차를 좁힐 방침이다.28일 관련 업계에 따르면 삼성전자 파운드리 사업부(시스템LSI사업부 포함)의 올 3분기 매출은 7조7900억원으로 전년 3분기 5조9100억원 대비 31.8% 증가했다.삼성전자가 파운드리사업팀을 사업부로 승격해 본격적으로 볼륨을 키우기 시작한 2017년 이래 분기 최대 매출이다.삼성전자 관계자는 “선단 공정 수율 개선과 성숙 공정 진화 따른 실적 기여 확대로 역대 최대 분기 실적을 달성했다”라면서 “4분기에도 매출이 전 분기 대비 두 자릿수 성장해 올해 연간 기준 최대 매출과 이익 달성을 기대하고 있다”고 말했다.다만 TSMC의 벽은 여전히 높다.TSMC는 최근 3분기 매출액이 6131억 대만달러(한화 약 27조5000억원)로, 전년 같은 기간 4147억 대만 달러보다 47.9% 증가했다고 밝혔다.삼성전자 파운드리 사업부가 역대 최대 매출을 올렸지만, TSMC는 이를 웃도는 증가율로 격차를 더 벌렸다. 이에 TSMC는 삼성전자 반도체 3분기 매출(23조200억원)을 넘어, 매출 기준 업계 1위 자리를 차지한 상태다.업계에선 삼성전자의 1위 탈환은 다소 시간이 필요할 것으로 본다. 메모리 반도체 업황 개선은 당분간 쉽지 않은 반면, 파운드리 산업은 상대적으로 수요가 탄탄하기 때문이다.이런 가운데 삼성전자가 TSMC와의 격차를 줄이기 위한 공격적인 투자를 감행하고 있어 주목된다.TSMC는 올해 설비투자 전망치를 360억 달러(약 51조5500억원)로 제시해 종전 목표치인 400억 달러보다 10% 감축했다. 기록적인 인플레이션과 코로나19에 따른 중국 봉쇄 등으로 주요 IT 제품의 수요가 감소하고 있는 데다, 공급망 위기로 생긴 장비 리드타임(주문에서 인도까지 걸리는 시간)이 장기화 되면서 속도 조절에 나선 것이다.반면 삼성전자는 전날 열린 3분기 콘퍼런스콜을 통해 “중장기적 수요 대응을 위한 인프라 투자는 기존 계획대로 진행하겠다”는 입장을 밝혔다.삼성전자는 올해 총 시설투자 예상 금액을 약 54조원으로 설정해 지난해 시설투자 규모인 48조2000억원 대비 12% 증가할 전망이다.첨단 공정 기술 리더십을 강화하기 위한 것으로, 삼성전자는 지난 6월 GAA(Gate All Around) 트랜지스터 기술을 적용한 3나노 1세대 공정 양산을 세계 최초로 시작한 데 이어, 내년 하반기 2세대 공정 양산을 계획 중이다. 삼성전자는 극자외선(EUV) 노광 장비 등 첨단 공정 수요 대응을 위한 미국 테일러·평택 생산능력 확대를 중심으로 투자가 진행될 예정이라고 설명했다.이어 GAA 기반 공정 기술 혁신을 지속해 2025년에는 2나노, 2027년에는 1.4나노 공정을 경쟁사보다 먼저 도입한다는 계획을 세웠다.또 신규 수주 확대를 위해 ‘쉘 퍼스트(Shell First)’ 전략을 추진키로 했다. 이는 클린룸(청정실)부터 선제적으로 건설하고 설비 투자는 나중에 결정하는 것으로, 고객 수요에 신속하고 탄력적으로 대응하기 위한 전략이다.강문수 삼성전자 파운드리사업부 부사장은 “선단 고정의 신규 고객 수주를 확대하고, 차량용·사물인터넷 등 응용처 다변화를 통해 지속적인 미래 성장 발판을 마련하겠다”고 말했다.[서울=뉴시스]