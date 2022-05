IT기업 인건비 부담 커졌다…카카오 인건비율 24.3%

인건비율 상승 기업 © 뉴스1

국내 정보기술(IT) 기업들의 인건비 부담이 커지고 있는 것으로 조사됐다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 매출이 급감한 중저가 항공사의 매출 대비 인건비 비율은 40% 내외에 이르는 것으로 나타났다.기업분석전문 한국CXO연구소는 4일 이 같은 내용을 담은 2019~2021년 국내 주요 대기업 110곳의 매출 대비 인건비 비율 변동 분석 결과를 발표했다. 조사 대상은 11개 제조 및 서비스 업종 매출 상위 10곳이다.조사 결과에 따르면 110개 대기업의 매출 대비 인건비율은 2019년 7.5%에서 2020년 7.6%, 2021년 7.2% 순으로 집계됐다. 최근 인건비가 올랐지만 매출이 커지며 인건비율이 오히려 낮아진 것이다. 110개 대기업의 인건비는 2020년 60조 원에서 2021년 69조 원으로 늘었고 매출은 같은 기간 800조 원에서 977조 원으로 상승했다.조사대상 110개 중 66곳은 2020년 대비 지난해 인건비율이 낮아진 반면 44곳은 높아졌다. 1년 새 인건비율이 1%포인트 이상 오른 곳은 12곳에 이른다. IT 대표 업체 카카오는 2019년 14.6%에서 2021년 24.3%로 높아지며 인건비 상승폭이 가장 컸다.카카오와 함께 IT 업종에 있는 엔씨소프트는 2020년 19.9%에서 2021년 23.0%, 삼성SDS는 같은 기간 26.9%에서 29.6%, 네이버는 9.3%에서 11.1% 인건비율이 올랐다. 업종별로는 11개 업종 중 IT업체의 인건비율이 11.8%로 가장 높았다.지난해 영업 부진을 겪은 중저가 항공사는 인건비율이 상대적으로 높게 나타났다. 제주항공은 지난해 인건비율이 41.2%에 달했다. 매출 100원 중 41원이 임직원 인건비로 사용됐다는 의미다. 진에어의 지난해 인건비율은 37.8%로 제주항공과 비슷한 수준이었다.삼성전자는 인건비율은 2018년 6.9%에서 꾸준히 올라 지난해 7.93%로 나타났다. 현대자동차는 2016년 15.2%로 인건비율이 정점을 찍은 뒤 지난해에는 12%초반대로 떨어졌다. 이는 최근 10년 중 가장 낮은 수치다. SK하이닉스는 2019년 인건비율이 12.7%까지 높아졌지만 지난해에는 8% 수준을 유지했다.오일선 한국CXO연구소장은 “지난해 국내 IT 업체들은 전반적으로 매출 외형 성장보다는 인건비 상승 속도가 더 높아 경영 부담감이 커졌다”며 “매출 증가 속도가 예상보다 더딜 경우 급여 수준에 변동을 주는 카드를 경영진이 꺼내들 가능성도 있다”고 말했다.송충현 기자 balgun@donga.com