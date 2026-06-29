‘토이 스토리5’ 누적 160만명↑…2주 연속 주말 1위

‘토이 스토리5’는 26~28일 50만2931명(영화진흥위원회 기준)이 봐 주말 박스오피스 정상을 지켰다. 누적관객수는 161만명이다. 이 추세라면 ‘토이 스토리5’는 200만 관객도 가능 할 것으로 예상된다. 이번 주엔 ‘토이 스토리5’ 흥행세를 위협할 만한 신작이 사실상 없다.
‘토이 스토리5’는 1995년부터 나온 ‘토이 스토리’ 시리즈 5번째 영화다. 1995년 1편, 1999년 2편, 2010년 3편, 2019년 4편이 나왔다. 새 영화는 보니에게 스마트기기 릴리패드가 생기고 보니가 가장 아끼던 인형이었던 제시가 자리를 위협 받으면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 1편부터 함께한 배우 톰 행크스와 팀 앨런이 다시 한 번 목소리 연기를 했고, 2편부터 합류한 조앤 쿠삭 역시 또 한 번 출연했다. 한국계 배우 그레타 리도 합류했다.
배우 신민아가 주연한 스릴러 ‘눈동자’는 개봉 첫 주말 23만2950명이 봐 2위였다. 누적관객수는 30만명이다.
이 영화는 유전병으로 시력을 잃어가는 사진작가 ‘서진’이 자신보다 먼저 시력을 잃었고 도예가로 성공한 쌍둥이 동생 ‘서인’이 죽어 있는 걸 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 신민아가 서진·서인 1인2역을 했고, 연출은 염지호 감독이 했다.
이밖에 주말 박스오피스 순위는 3위 ‘군체’(9만6075명·누적 571만명), 4위 ‘와일드 씽’(6만7663명·123만명), 5위 ‘슈퍼걸’(6만1765명·11만명) 순이었다.
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