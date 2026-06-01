[오늘의 운세/6월 20일]

● 쥐
48년 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
72년 능력 이상으로 인정받는 날, 일도 많지만 보람도 크다.
84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다.
08년 새로운 기회를 잡을 수 있는 운이 따르는 하루다.
● 소
37년 행운이 함께 하는 날, 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
61년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
73년 가급적 대중교통 이용 할 것.
85년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
97년 좋은 인연이 들어와 도움을 받을 가능성이 높다.
● 범
38년 상대방을 이해 해주는 것이 먼저.
50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
62년 운수 좋은 날, 좋은 소식이 기다리고 있다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 노력한 일이 결실을 맺으며 만족감을 얻게 된다.
● 토끼
39년 급하면 실수한다. 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
75년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요.
87년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라.
99년 안정적인 선택이 장기적으로 더 좋은 결과를 만든다.
● 용
40년생 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년생 모든 일이 잘 풀려 나간다.
64년생 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
76년생 작은 것에 인색하지 말 것.
88년생 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
00년 노력의 성과가 나타나며 자신감이 높아지는 시기다.
● 뱀
41년 생각이 감정이다. 생각을 바꾸면 기분이 전환 된다.
53년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
65년 베풀어야 얻는다. 승자의 아량과 여유가 필요.
77년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
89년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것.
01년 작은 기쁨이 쌓이며 하루가 점점 즐거워지는 흐름이다.
● 말
42년 자신의 의사를 정확하고, 분명하게 표현할 것.
54년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
78년 기대를 낮추어라. 기대가 너무 크면 실망도 크다.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 새로운 도전이 긍정적인 결과로 이어질 가능성이 크다.
● 양
43년 감사해야 감사한 일이, 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
55년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
79년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
91년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
03년 인간관계에서 신뢰를 쌓는 것이 무엇보다 중요하다.
● 원숭이
44년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
56년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다.
68년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
80년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
92년 능력 이상으로 평가 받는 날, 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
04년 협력과 소통이 성과를 높이는 핵심 요소로 작용한다.
● 닭
45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
57년 자존심 버려라. 백지장도 맞들면 낫다.
69년 넓은 마음으로 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
81년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
05년 현실적인 선택이 오히려 더 좋은 결과로 이어진다.
● 개
46년 내 마음을 먼저 열어야 한다.
58년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택.
70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 건성으로라도 가급적 친절 모드로 일관할 것.
06년 학업이나 일에서 만족스러운 결과를 기대할 수 있다.
● 돼지
47년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상.
59년 아무리 바빠도 식사는 제때.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
83년 경험이 재산이다. 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
07년 새로운 만남이 좋은 기회로 이어질 가능성이 있다.
인천철학관 박성희 원장
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