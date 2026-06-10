푸바오 여동생 또 태어났다…딸 부잣집 된 바오패밀리

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 10일 11시 50분

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아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
경기 용인 에버랜드 판다월드에서 생활하는 자이언트 판다 아이바오(12)가 아기 판다를 출산했다. 아이바오는 국내에서 큰 사랑을 받은 푸바오의 엄마다.

에버랜드는 엄마 판다 아이바오와 아빠 판다 러바오(13) 사이에서 3일 암컷 아기 판다 1마리가 건강하게 태어났다고 10일 밝혔다.

아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오의 이번 출산은 2020년 국내 최초 아기 판다 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 우리나라에서 세 번째로 성공한 자이언트 판다 자연 번식 사례다.

아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다.

아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
현재 아기 판다와 산모 모두 건강한 상태를 유지하고 있다. 에버랜드 관계자는 “앞으로 더 귀여워질 꼬물이의 모습 기대해 달라”고 했다.

아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
아이바오는 3일 판다월드에서 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g인 아기 판다를 낳았다. 에버랜드 SNS
이번 아기 판다의 탄생 소식은 이달 초 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오가 올 겨울 중국으로 돌아갈 가능성이 있다고 알려진 뒤 전해졌다.

멸종위기종 국제거래협약(CITES)에 따르면 해외에서 태어난 자이언트 판다는 번식이 가능해지는 만 4세가 되기 전 짝짓기를 위해 중국으로 이동해야 한다.

아이바오와 러바오 사이에서 태어난 첫째 푸바오는 2020년 7월 20일 태어나 만 4세를 약 3개월 앞둔 2024년 4월 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 이동했다.

쌍둥이 판다 루이바오·후이바오는 2023년 7월 7일에 태어나 내년 7월이 돼야 만 4세가 되지만, 이보다 반년 이상 앞당겨 조기 귀환하게 될 것으로 예상됐다.

‘푸바오 할부지’로 널리 알려진 강철원 에버랜드 사육사는 1일 공개된 유튜브 채널 ‘말하는동물원 뿌빠TV’에서 “루이바오와 후이바오는 힘들지 않게 보내주기 위해 올겨울쯤 이동을 준비할까 생각하고 있다”고 말했다.

이어 “루이바오와 후이바오도 세 살이 돼 내년 초가 되면 번식 행동 관련해서 호르몬 변화가 있을 것”이라며 “푸바오도 그것 때문에 힘들어 했다”고 덧붙였다.

에버랜드 측은 현재 한국과 중국 전문가들이 적절한 귀환 시기를 협의 중이라면서도 정확한 귀환 일정은 아직 확정되지 않았다고 밝혔다.

#아이바오#푸바오#자이언트 판다#에버랜드#러바오
정봉오 기자 bong087@donga.com
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