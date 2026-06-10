[오늘의 운세/6월 10일]

● 쥐
48년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
60년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
72년 마음에 안 들어도 인정해 줄 것.
84년 결과도 중요하지만, 과정도 중요.
96년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
08년 주변 사람들과 조화를 이루면 예상보다 일이 순조롭게 풀리며 안정된 하루를 보낼 수 있다.
● 소
37년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
49년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
61년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
73년 조금 힘들어도 버텨야 한다.
85년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
97년 서두르지 말고 차분하게 진행하면 작은 노력도 좋은 결과를 얻는다.
● 범
38년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
50년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
62년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
74년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
86년 오늘은 앞만 보고 뛰어라.
98년 꾸준히 쌓아온 노력이 결실로 나타나며, 만족스러운 성과를 얻을 시기다.
● 토끼
39년 마음의 문을 열면 만사형통.
51년 운수 좋은 날, 예상치 못한 경사가 있게 된다.
63년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
75년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
87년 서쪽 방향이 길하며 때 아닌 감기 주의.
99년 인간관계에서 신뢰를 쌓을 기회가 생기니 진심 어린 태도가 중요.
● 용
40년 기대하지 않았던 사람에게 도움을 받게 된다.
52년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀린다.
64년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
76년 집안일은 배우자와 상의할 것.
88년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
00년 긍정적인 생각과 적극적인 행동이 새로운 기회를 만든다.
● 뱀
41년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
53년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
65년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
77년 행운이 있는 날, 일이 순풍에 돛을 단 듯 풀린다.
89년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
01년 작은 일이라도 성실하게 임하면 주변에서 인정받는다.
● 말
42년 마음의 여유를 가지면, 일상 속에서도 작은 행복을 느낄 수 있다.
54년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
66년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
78년 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
90년 작은 일에서 기쁨을 맛보게 될 듯.
02년 무리한 계획보다는 현재 상황에 맞춰 활동해라.
● 양
43년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
55년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
67년 잘되어가던 일에 갑작스러운 문제 생길 수 있다.
79년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
91년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
03년 예상하지 못했던 기회가 찾아오니 열린 마음으로 받아들여라.
● 원숭이
44년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
56년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
68년 때를 기다려라, 모든 것은 시간이 약이다.
80년 매사에 자신감 가지고 행동할 것.
92년 능력 이상으로 평가받는 날, 바쁘긴 해도 유쾌한 하루.
04년 현실적인 판단과 경험을 바탕으로 결정하라.
● 닭
45년 아랫사람에게 잘해주어야 복 받는다.
57년 주변을 정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
69년 할 수 있으면 많이 베풀어라, 베푸는 것에 인색하지 말 것.
81년 옛것을 지키고 존중할 것.
93년 컨디션이 안 좋은 날, 과음과식 절대금물!
05년 우선순위를 정리하면 복잡했던 일들이 하나씩 해결된다.
● 개
46년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
58년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
70년 모든 것은 때가 있다. 시간이 해결해 준다.
82년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
94년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
06년 적극적인 태도와 자신감이 좋은 결과를 만들어 준다.
● 돼지
47년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
59년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
71년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
83년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구할것.
95년 한발 물러서는 양보가 필요.
07년 주변 사람들의 도움을 받아 일이 원활하게 진행되며 성과도 크다.
인천철학관 박성희 원장
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