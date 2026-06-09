메세나아트, 제2회 신진작가 지원전 작가 모집 … “지속가능한 예술생태계 조성에 앞장”

전시공간 무상 제공, 홍보 및 도록 제작 등 실질적 지원
문화예술 플랫폼 메세나아트(대표 김지원)가 재능 있는 신진 예술가들의 창작 활동을 독려하고 지속 가능한 예술 생태계를 조성하기 위해 ‘제2회 신진작가 지원전 작가 모집’을 진행한다고 9일 밝혔다.
김지원 대표 “예술의 사회적 가치 확장 위해 노력할 것”
메세나아트는 ‘예술의 사회적 가치 확장’이라는 기업 철학을 바탕으로, 작가들이 지속해서 활동할 수 있도록 작품을 공유하고 판매를 연결하는 온·오프라인 플랫폼을 지향하고 있다.
메세나이트 측은 “이번 공모는 전시 기회 부족과 경제적 부담으로 창작 활동을 이어가는 데 어려움을 겪는 신진 작가들에게 실질적인 성장 발판을 제공하고자 기획됐다”고 밝혔다. 선정된 작가에게는 △전시 공간 무상 제공 △전시 홍보 지원 △전시 도록 제작 등 작가들이 부담으로 느끼는 제반 비용을 지원한다.
이 프로젝트를 기획한 김지원 메세나아트 대표는 “작가들에게 정말 필요한 것은 단순히 벽을 빌리는 것이 아니라, 자신의 작품을 세상에 알리고 관객과 교감할 수 있는 실질적인 기회”라며 “앞으로도 신진 작가들이 현실적인 고민을 덜고 창작의 지속 가능성을 높일 수 있도록 다각적인 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.
메세나아트는 이번 전시를 시작으로 향후 신진 작가 발굴을 위한 다양한 프로젝트를 지속적으로 전개할 예정이다. 또 문화예술의 사회적 가치에 공감하는 기업 및 기관과의 협력을 강화하여 우리 사회 전반에 예술 후원 문화를 확산시키는 데 앞장설 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0