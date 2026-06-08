엄정화, 56세 몸매 비결…밀가루 쏙 뺀 ‘비빔국수 샐러드’

가수 겸 배우 엄정화(56)가 다이어트에 효과적인 자신만의 특별한 샐러드 레시피를 공개했다.
지난달 29일 엄정화는 자신의 유튜브 채널에 ‘나의 온앤오프’라는 제목의 영상을 올렸다.
영상에서 엄정화는 저녁 메뉴로 버미셀리면을 곁들인 ‘비빔국수 샐러드’를 선보였다. 주재료로는 양배추와 당근, 차돌박이가 사용됐다.
조리 과정은 간단하다. 먼저 채소를 흐르는 물에 깨끗이 씻은 뒤, 당근과 양배추를 국수처럼 가늘게 채 썰어 면을 먹는 듯한 식감을 살렸다. 핵심 재료인 버미셀리면은 뜨거운 물에 불려 준비했다.
이어 매실액과 고춧가루, 다진 마늘, 고추장, 간장 등을 섞어 특제 소스를 만들었다. 엄정화는 잘 구워진 차돌박이와 불린 버미셀리면, 손질한 채소에 소스를 버무려 샐러드를 완성했다.
엄정화가 선택한 버미셀리면은 주로 동남아 요리에 쓰이는 아주 가는 형태의 쌀국수 면이다. 일반 밀가루 면에 비해 칼로리가 낮고 수분 함량이 높아 다이어트 식단 관리용으로 인기가 높다. 미 건강 전문 매체 ‘헬스라인’에 따르면 버미셀리면은 지방 함량이 거의 제로에 가깝고 나트륨 함량이 매우 낮아 체중 감량 시 부종을 예방하는 데 효과적이다. 필수 미네랄이자 항산화 물질인 ‘셀레늄(Selenium)’이 풍부해 체내 세포 손상을 막고 면역력을 높이는 데도 도움을 준다.
댓글 0