대형 조각부터 신진 작가까지…조형예술 ‘뉴 챈스’ 한자리에

‘조형아트서울(PLAS) 2026‘
국내 손꼽히는 조각·설치 아트페어인 ‘조형아트서울(PLAS) 2026’이 4~7일 서울 강남구 코엑스에서 열린다.
4일부터 나흘간 코엑스서 개최
PLAS는 “조형예술의 새로운 가능성과 확장성을 제시하고자 ‘뉴 챈스(New Chance)’를 주제로 한 아트페어를 개최한다”고 2일 밝혔다. 올해로 11회를 맞는 PLAS엔 국내 91곳, 해외 11곳 등 102개 갤러리가 참여한다. 지난해보다 16곳 늘어난 규모다. 참여 작가는 약 750명, 작품 수는 3500여 점이다.
행사 기간엔 특별전 3개가 동시 운영된다. 특히 높이 2~4m에 이르는 대형 조형물이 모인 ‘대형조각 특별전’이 눈길을 끈다. 스테인레스 스틸을 소재로 한 권치규 작가의 높이 4m 조각을 포함해 김경민, 박형오 등 작가 11명의 작품이 관람객을 만난다. 신원준 PLAS 대표는 “판매가는 3000만 원에서 1억 대로 책정될 것”이라고 했다.
‘11개 대학 조각 특별전’에는 전국 대학 조소과 교수진이 추천한 신진 작가들이 작품을 선보인다. 강원대와 국민대, 전남대, 홍익대 등이 참여한다. ‘뉴 챈스 특별전’에선 11인의 작가가 조소, 회화, 유리 등 작업을 다양하게 선보인다. 전덕제의 ‘황금알 낳는 닭’과 이병수의 ‘내면의 파도 19’, 최창임의 ‘웨이브’ 등 최근 신작 위주로 출품된다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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