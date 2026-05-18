[신간] 내가 삶을 물을 때 시간이 답한다…‘명리학의 정석, 명지현이 풀다’

삶이 뜻대로 풀리지 않을 때, 사람들은 결국 ‘나는 어떤 사람인가’를 묻게 된다.
신간 ‘명리학의 정석, 명지현이 풀다’는 그 물음에 명리학이라는 언어로 답을 건네는 책이다.
고전 명리학의 난해한 이론을 현대적 감각으로 재해석해 인간의 성향과 관계, 삶의 흐름을 읽는 ‘인생 경영학’으로 풀어냈다. 조후(調候)에 따른 건강 해석과 실제 상담 사례를 담아, 이론에만 머물지 않고 일상에서 바로 적용할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.
저자 명지현은 동양철학 석사 출신으로, 문화체육관광부 인증 인문명리상담사 자격증 발급기관 ㈜명지현의 대표다. 유튜브 채널 ‘명지현’에서는 ‘명지쌤의 뿌리 인문학’, ‘명지쌤의 생활명리’ 등 시리즈 영상을 통해 사주 이론을 일상 언어로 쉽게 풀어내고 있으며, 책과 영상이 서로를 보완하며 입문자부터 심화 학습자까지 폭넓은 독자층과 소통하고 있다.
저자는 “운명은 정해진 강물이 아니라 노를 저어 나가는 항로”라며 “이 책이 독자 삶의 고민을 푸는 열쇠가 되길 바란다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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