우리나라 첫 한글 의학 교과서 ‘해부학’, 국가등록문화유산 된다

국가유산청은 근대 서양식 의료기관인 제중원의 해부학 교과서인 ‘해부학’을 국가등록문화유산으로 등록 예고한다고 14일 밝혔다.
‘해부학’은 1906년 제중원에서 간행된 국내 최초의 한글 해부학 교과서다. 당시 세브란스 병원의학교와 여러 선교 의료기관에서 교재로 사용됐다. 서양 의학이 국내에 도입되던 초기 교육 현황을 보여주는 대표적 자료로, 인체 구조와 기능에 대한 과학적 이해를 바탕으로 근대 의학 교육이 이뤄졌음을 확인할 수 있다. 국가유산청은 이를 한국 근대 의학교육의 출발점을 상징하는 중요한 학술·역사 자료로 평가했다.
교과서는 가로 22.6㎝, 세로 16.0㎝ 크기로 제작됐으며, 총 3권으로 구성됐다. 각 권에는 인체 구조와 기능이 체계적으로 정리돼 있다.
제1권은 뼈대와 근육 등 인체의 기본 구조를 중심으로 신체의 형태와 움직임의 원리를 설명하고, 제2권은 심장·폐·소화기관 등 주요 장기의 기능과 생리작용을 다룬다. 제3권은 신경계와 감각기관 등을 포함해 인체의 작용과 반응 체계를 종합적으로 설명한다. 이 같은 구성은 당시 서양 해부학 지식을 단계적으로 익힐 수 있도록 한 근대 의학교육 체계를 잘 보여준다.
특히 이 교과서는 의학 용어를 한자나 외래어에 의존하지 않고 ‘염통’(심장), ‘밥통’(위) 등 순우리말로 쉽게 풀어 쓴 점이 특징이다. 국가유산청은 “근대 의학 지식이 우리말로 번역·대중화되는 과정을 확인할 수 있다”며 “20세기 초의 한글 표기법과 음운 변화까지 확인할 수 있어 국어사적으로도 귀중한 자료”라고 설명했다.
한편 제중원은 1885년 고종의 주도로 설립된 우리나라 최초의 근대식 서양 국립병원이다. ‘백성을 구제하는 집’이라는 뜻으로, 의료 선교사 알렌 등이 활동하며 환자를 치료하고 의료 인력을 양성했다. 한국 근대 의학교육의 요람으로 평가된다.
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