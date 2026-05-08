日 반출됐던 순종 친필 현판, 고미술상 형제가 입수해 국내 기증

일본으로 반출됐던 순종의 친필 현판과 조선시대 문인의 문화유산 두 점이 한 형제의 기증으로 국내로 돌아왔다.
국가유산청과 국외소재문화유산재단은 8일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 합동기증식을 열고 국내로 환수된 ‘순종예제예필현판’와 ‘백자청화이진검묘지’를 공개했다. 일본에서 고미술 거래업체 ‘청고당’을 운영하는 김강원씨와 형 김창원씨가 각각 현지 경매에서 낙찰받거나 수집상에서 구매한 뒤 재단에 기증했다.
‘순종예제예필현판’은 가로 124㎝, 세로 58㎝ 크기의 나무 현판으로, 1892년 경복궁에서 고종의 즉위 30주년과 41세(망오·望五)를 기념해 열린 진찬(연회) 당시 세자 순종이 직접 짓고 쓴 글을 새겼다. 순종은 어머니 명성황후의 생신(음력 9월 25일)을 함께 축하하면서 고종과 명성황후의 장수를 바라는 글을 썼다. 재단 측은 “위계가 높은 왕실 현판의 형식이며 글씨를 녹색으로 칠한 것은 흔치 않은 사례로 귀한 글귀라는 상징성을 반영한 것”이라고 말했다. 글자가 단아하며 세자로서의 서격(書格)을 갖추고 있다는 평가를 받는다. 김강원씨는 “순종의 글씨로 쓰여진 이 현판은 조선 왕실의 유물이기에 경복궁에 있어야 한다고 생각했다”고 밝혔다. 그는 2021년 ‘백자청화 김경온 묘지(墓誌)’를 시작으로 지금까지 총 4점의 문화재를 기증했다.
함께 기증된 ‘백자청화이진검묘지’는 조선 후기 예조판서를 지낸 문신 이진검(李眞儉, 1671~1727)의 묘지(墓誌·고인의 생애와 행적 등을 적어 무덤에 함께 묻은 돌이나 도판)로 1745년에 제작됐다. 총 10점의 백자판으로 구성됐는데 글은 이조판서 등을 지낸 이덕수가 지었고, 글씨는 그의 아들이자 조선 후기 대표 명필인 이광사가 썼다. 현재까지 알려진 이광사의 글씨가 대부분 행초서 인데 반해, 이번 묘지는 드물게 예서로 작성돼 서예사적 가치가 크다. 김강원 대표의 형인 김창원 씨가 일본 도쿄의 한 고미술 거래업체에서 발견했다.
국가유산청과 재단은 두 사람에게 감사패를 전달할 예정이다. 허민 국가유산청장은 “형제가 뜻을 모아 문화유산을 기증한 사례라 더욱 뜻깊다”며 “해외에 있는 우리 문화유산이 국민과 그 가치를 나눌 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.
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