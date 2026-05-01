서울, 뉴욕·코펜하겐 앞섰다…‘걷기 좋은 도시’ 세계 최고

서울이 전 세계 주요 도시 가운데 ‘걷기 좋은 도시’ 공동 1위로 평가됐다. 대도시임에도 관광지와 생활 인프라가 도보 중심으로 연결된 구조가 높은 만족도로 이어졌다는 분석이다.
최근 영국의 문화·여행 전문 매체 ‘타임아웃(TimeOut)’이 발표한 ‘2026년 세계 최고의 도시’에 따르면, 서울은 보행 편의성 부문에서 93%의 만족도를 기록하며 공동 1위에 올랐다. 이번 조사는 전 세계 150개 도시 거주민 2만4000명을 대상으로 진행됐다.
● 밤낮 없이 안전·도보 관광 편해
서울은 인구와 면적이 큰 대도시임에도 불구하고 보행 인프라가 촘촘하게 구축돼 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.
명동·인사동·홍대 등 주요 상권과 관광지가 도보 이동에 최적화된 구조를 갖추고 있고, 낮과 밤을 가리지 않는 치안 수준도 장점으로 꼽혔다.
대표 사례로는 ‘서울로 7017’이 언급됐다. 타임아웃은 낡은 고가도로를 공중 정원형 보행로로 재생한 이 공간이 서울의 상징적 보행 인프라라고 평가했다. 청계천 산책로 역시 경복궁, 종묘, 광장시장 등 주요 관광지를 연결하는 동선으로 호평을 받았다.
● 에든버러·뉴욕 등 ‘보행 친화 도시’ 상위권에
서울과 공동 1위를 기록한 도시는 스코틀랜드 에든버러(93%)다. 주요 관광지가 도보 15분 내에 밀집된 구조가 높은 점수를 받았다. 3위는 미국 뉴욕(91%)으로, 격자형 도로망 덕분에 길 찾기가 쉽다는 점이 강점으로 평가됐다.
그 뒤는 유럽 최장 보행자 전용 도로인 ‘스트뢰에’를 갖춘 덴마크 코펜하겐, ‘차 없는 생활 환경 프로그램’으로 도심을 보행자 전용 구역으로 전환한 노르웨이 오슬로가 이었다.
아시아에서는 싱가포르(8위), 대만 타이베이(15위), 중국 마카오(17위)가 순위에 올랐다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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