“숨은 명소 간다”…Z세대 49% 국내외 여행 계획

한국 Z세대의 여행 방식이 빠르게 바뀌고 있다. 유명 관광지에 의존하던 방식에서 벗어나, 직접 데이터를 분석하고 숨겨진 명소를 찾아 나서는 ‘스마트 트래블’이 새로운 기준으로 자리 잡고 있다.
14일 아고다가 발표한 ‘2026 트래블 아웃룩 리포트’에 따르면 한국 Z세대의 여행 수요는 아시아권에서도 가장 높은 수준으로 나타났다. 국내외 여행을 모두 계획하고 있다는 응답은 49%로, 아시아 평균보다 10%포인트 높은 수치다.
여행을 바라보는 기준도 달라졌다. 과거에는 인지도가 높은 지역을 방문하는 것이 중심이었다면, 현재는 ‘무엇을 경험할 수 있는지’가 선택 기준으로 자리 잡고 있다. 야외 액티비티(41%), 현지 문화 체험(40%), 미식 탐방(36%) 등이 주요 동기로 꼽혔다.
응답자의 67%는 여행 목적을 ‘휴식’으로 꼽았다. 단순한 관광을 넘어 일상에서 벗어나 재충전하는 수단으로 여행을 활용하는 경향이 강해진 것이다.
● ‘취향 저격’ 숨은 명소 발굴 열풍… 문화적 차별화 추구
숙소 선택 과정에서는 데이터 기반 소비 성향이 두드러졌다. 한국 Z세대는 비용(45%)을 가장 중시하면서도 타인의 이용 후기와 평점(30%)을 면밀히 분석해 의사결정에 반영한다. 특히 리뷰를 중시하는 비중은 아시아 평균(19%)을 크게 웃돌며, 실패 가능성을 낮추기 위한 ‘검증 소비’ 성향이 반영된 결과로 풀이된다.
이는 단순한 가격 비교를 넘어, 정보 탐색과 검증 과정을 통해 스스로 최적의 선택을 도출하는 디지털 네이티브 세대의 특징을 보여준다.
남들이 많이 찾는 관광지보다 덜 알려진 장소를 선호하는 경향도 뚜렷했다. 전체의 41%가 고유한 문화적 색채를 느낄 수 있는 미개척 여행지를 선호한다고 답했다. 저렴한 비용과 특가 혜택 또한 중요한 고려사항이지만, 획일화된 경로에서 벗어나 자신만의 공간을 찾는 행위 자체를 하나의 문화적 경쟁력으로 여기는 분위기다.
이준환 아고다 동북아시아 대표는 “한국 Z세대에게 여행은 새로운 발견과 합리적 소비가 결합된 형태로 진화하고 있다. 차별화된 경험을 위해 덜 알려진 여행지를 합리적인 기준에서 찾는 움직임이 뚜렷하다”고 했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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