“北, 지도서 독도 삭제…‘두 국가론’에 영유권 포기 가능성”

日교도통신 보도
북한이 자국 영토를 소개하는 중국어판 지도와 전자책에 독도를 표기하지 않았다고 일본 매체가 1일 보도했다.
교도통신은 이날 북한 출판사가 지난해 10월과 12월 각각 발행한 지도와 전자책을 입수해 확인한 결과, 한반도 남측과 독도가 제외됐다고 밝혔다.
과거 북한은 지도에 독도를 ‘독도’라고 기재하며 북한의 영토로 표시해 왔다. 그간 독도를 두고 ‘조선 고유의 섬’이라며 영유권을 주장해 온 바 있다.
그러나 2025년 판 지도에서는 독도를 제외한 것과 관련해 일본의 북한 전문가 이소자키 아쓰히토 게이오대 교수는 “북한이 영유권 주장을 포기했을 가능성이 있다”고 봤다.
교도통신은 북한이 2023년 말부터 한국과의 평화 통일 노선을 사실상 포기하는 방향으로 정책을 전환한 점과도 연관이 있을 것으로 분석했다. 김정은 북한 국무위원장은 당시 남북 관계를 동족이 아닌 ‘적대적 두 국가관계’로 규정했다.
이소자키 교수는 북한이 헌법을 개정해 한반도 북측만 영토로 규정함에 따라 남측에 있는 독도는 영토 대상에서 제외한 것으로 보인다고 설명했다. 즉 북한은 독도가 실질적으로 한국에 포함된다고 보고 지도에서 삭제했다는 것이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0