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문화
“영화 속 공포를 현실에서”…‘살목지·백룸’ 성지순례 안전 주의
동아닷컴
입력
2026-06-02 09:28
2026년 6월 2일 09시 28분
최강주 기자
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영화 ‘살목지’ 스틸
공포 영화 속 스산한 배경지나 공간의 분위기를 현실에서 직접 체험하려는 이색 탐험이 유행하면서 안전사고 우려가 커지고 있다. 최근 흥행작의 배경이 된 오지나 비슷한 분위기의 시설이 정비되지 않은 장소를 방문할 경우 예기치 못한 사고가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.
● 귀신 명소 된 예산