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우지원 딸 우서윤, 미코 본선행…“항상 감사한 마음”
동아일보
업데이트
2026-06-02 11:06
2026년 6월 2일 11시 06분
입력
2026-06-02 11:04
2026년 6월 2일 11시 04분
이혜원 기자
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전 농구선수 우지원과 딸 우서윤. ⓒ뉴시스
프로농구 선수 출신 방송인 우지원의 딸 우서윤이 미스코리아 지역 예선에서 입상하며 본선에 진출한 소감을 밝혔다.
1일 우서윤은 인스타그램에 “2026 미스 서울·경기·인천 선(善) 우서윤”이라며 “70주년의 영광스러운 무대에서 선과 데일리랩스상을 함께 수상하게 돼 더욱 감사하고 영광스럽게 생각한다”고 했다.
그러면서 “응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “항상 감사한 마음 잊지 않고, 앞으로도 더 성장하는 모습 보여드리겠다”고 덧붙였다.
전 농구선수 우지원의 딸 우서윤이 2026 미스 서울·경기·인천 선(善)에 당선됐다. 인스타그램 캡처
우서윤은 지난달 27일 서울 장충동에서 열린 ‘제70회 미스코리아 미스 서울·경기·인천 선발대회’에서 ‘선’과 협찬사상인 ‘미스 데일리랩스상’을 받으며 2관왕을 달성했다.
미스코리아 본선은 오는 8월 22일 열린다.
2003년생인 우서윤은 우지원의 장녀로, 미국 터프츠대에서 파인아트를 전공 중이다. 과거 SBS 예능 프로그램 ‘스타주니어쇼 붕어빵’과 tvN 예능 프로그램 ‘둥지탈출 3’ 등에 출연해 얼