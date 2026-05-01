트럼프 덕분?…7년만에 美-베네수엘라 직항 재개 ‘축하 물대포’

미국-베네수엘라 간 직항 상업 항공편 운항이 재개됐다. 미국 국토안보부가 2019년 보안 문제를 제기하며 무기한 운항 중단 조치를 내린 지 7년 만이다.
로이터통신, AP통신 등에 따르면 미국 아메리칸항공 자회사 엔보이 에어 소속 항공편인 AA3599편이 지난달 30일(현지 시간) 오전 10시 11분경 미국 마이애미 국제공항을 출발해 3시간 만에 베네수엘라 수도 카라카스의 시몬 볼리바르 국제공항에 도착했다. 이 항공편은 같은 날 마이애미로 돌아갔다.
미국과 베네수엘라 간 직항 상업 항공편 운항이 재개되면서 양국 국민은 직항기를 타고 미국과 베네수엘라로 오갈 수 있게 됐다. 직항 운항이 중단된 7년 동안 양국 국민은 다른 국가를 경유하는 항공편이나 제3국 항공사를 이용해야만 했다.
아메리칸 항공 직원들은 AA3599편이 베네수엘라로 향하기 전 마이애미 국제공항에서 승객들에게 작은 베네수엘라 국기를 건넸다. 게이트는 노란색, 파란색, 빨간색 풍선으로 장식됐다.
한 탑승객은 AP통신에 “가족을 만나러 가는 것이 매우 기대된다”며 “직항편으로 가족을 만나러 가는 것은 정말 값진 일”이라고 말했다.
아메리칸 항공은 이달 21일부터 마이애미~카라카스 노선을 하루 2회로 증편할 계획이다.
앞서 양국 간 직항은 2019년 외교 관계 단절 이후 끊겼다.
도널드 트럼프 미국 행정부는 올 1월 반미 세력의 핵심인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령으로부터 석유 통제권을 사실상 넘겨받고 양국 간 외교 관계를 정상화했다. 당시 트럼프 대통령은 “미국 시민들은 곧 베네수엘라에 갈 수 있을 것”이라며 “그곳에서는 안전할 것”이라고 했다.
미국 국무부는 지난달 30일 소셜미디어 X를 통해 “지난 7년 가까이 미국과 베네수엘라 간 직항 상업 항공편이 운항되지 않았다”며 “트럼프 대통령 재임 하에 상황이 바뀌게 됐다”고 했다. 미국 국무부가 공개한 영상에서 미국과 베네수엘라을 오가는 항공편 위로 ‘물 축포’가 뿌려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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