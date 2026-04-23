교황 “프란치스코 1주기… 그의 유산 이어갈 것”

지난해 선종한 프란치스코 교황의 1주기를 맞아 알제리와 카메룬 등 아프리카 4개국을 방문 중이던 레오 14세 교황(사진)이 추모 메시지를 내놓았다.
레오 14세 교황은 21일(현지 시간) 소셜미디어에 “프란치스코 교황의 말과 행동은 우리 마음에 여전히 새겨져 있다”며 “우리는 항상 하느님의 자비를 알리고 모든 남성과 여성 사이의 형제애를 돈독히 하며 그의 유산을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
앞서 교황은 아프리카 사목 방문 전 추기경단에 보내는 메시지에서도 “주님께서 지난해 4월 21일, 부활절의 화려함 한가운데서 프란치스코 교황을 자신의 곁으로 부르셨다”며 “죽음은 벽이 아니라, 그가 끊임없이 선포한 자비로 활짝 열리는 문”이라고 했다.
또한 “프란치스코 교황은 교회가 선교에 열려 있고, 세상의 희망을 수호하는 자가 되고, 모든 생명에 충만함과 행복을 줄 수 있는 복음의 선포에 열정을 쏟을 것을 권했다”며 “시대의 변화를 충분히 인지하고 우리에게 용기 있는 증언을 제공했다. 이는 교회에 중요한 유산을 의미한다”고 추모했다.
이진구 기자 sys1201@donga.com
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