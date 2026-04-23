타이완관광청, ‘관광로드쇼-빛나는 타이완 24시간 대만족’ 성수동서 개최

타이완관광청은 오는 25~26일 서울 성수동 어브스튜디오에서 ‘2026 타이완 관광 로드쇼 - 빛나는 타이완, 24시간 대만족’을 진행한다고 23일 밝혔다.
이번 팝업은 ‘타이완은 24시간 즐길 수 있는 여행지’라는 콘셉트로, 실제로 타이완에 여행을 온 듯한 경험을 제공하도록 기획됐다. 특히, 타이완 여행을 꿈꾸는 이들을 위해 여행·관광 기업 32개 부스가 운영되어 폭넓은 여행 정보를 제공한다.
타이완만의 매력을 느낄 수 있는 체험 프로그램도 눈길을 끈다. 방문객들은 타이완 최초로 원주민 전통 가요를 일렉트로닉 음악에 접목한 DJ 루니와, 원주민 부족 문화를 선보이는 A-R-T 무용단의 크로스오버 공연을 즐길 수 있다. 또한 타이완 대표 메뉴인 딴빙을 직접 만들어보는 체험을 비롯해, 버블티 모양의 캔들 만들기와 소궁을 활용한 매듭 팔찌 제작 프로그램도 운영된다.
이번 행사는 ‘타이완 100 Ways’ 콘셉트를 바탕으로, 타이완 야시장의 대표 놀이인 ‘링 던지기’를 접목해 참가자들이 타이완 여행의 매력을 체험할 수 있도록 구성됐다. 이와 함께 타이완 마스코트 ‘오숑이’와 유명 관광지를 배경으로 한 포토부스도 마련됐다.
현장에서는 다양한 타이완 음식도 맛볼 수 있다. 기업 부스 및 프로그램 참여를 통해 획득한 스탬프로 타이완 맥주, 후추 닭 절임, 루웨이 등 현지 인기 음식을 교환할 수 있다.
행사 기간 동안 럭키드로우 이벤트도 진행된다. 1등에게는 인천-타이베이 왕복 항공권이 제공되며, 2등부터 5등까지는 타이완 호텔 숙박권 또는 1일 투어 상품이 증정된다. 해당 이벤트는 기업 부스 및 프로그램을 모두 체험해 스탬프를 완성한 방문객에게 응모 기회가 주어진다.
‘2026 타이완 관광 로드쇼’는 사전 예약 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다. 보다 자세한 팝업 정보 및 일정은 타이완관광청 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
이와함께 ‘타이완 관광설명회’가 오는 27일 서울신라호텔에서 개최된다. 이번 행사는 타이완관광청 및 현지 주요 관광업계 관계자들이 참석해 한국 시장을 대상으로 최신 관광 정보와 다양한 상품을 소개할 예정이다.
B2B 매칭 미팅을 통해 국내 여행업계와의 실질적인 비즈니스 교류의 장이 마련되며, 양국 간 관광 협력 확대에 기여할 것으로 기대된다.
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