그랜드 하얏트 서울, 야외 테라스 ‘갤러리 파티오’ 에서 즐기는 봄날의 여유

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그랜드 하얏트 서울 갤러리 파티오
그랜드 하얏트 서울 갤러리 파티오
남산 자락에 자리한 그랜드 하얏트 서울의 ‘갤러리 파티오’는 시원하게 트인 서울 전경과 함께 계절의 변화를 가장 가까이에서 느낄 수 있는 공간이다. 봄철에는 연분홍빛으로 물든 남산의 풍경과 따스한 햇살, 부드러운 바람이 어우러지며 도심 속에서도 가장 여유로운 순간을 만들어낸다.

갤러리 파티오에서는 갤러리 로비 라운지의 시그니처 메뉴를 야외 공간에서 즐길 수 있다. 간단한 식사로도 손색없는 버거와 파스타를 비롯해 티와 디저트까지 다양한 선택지를 갖추고 있어, 낮에는 햇살을 즐기는 티타임, 저녁에는 서울의 노을과 함께하는 여유로운 다이닝까지 시간대에 따라 각기 다른 분위기를 경험할 수 있다.

도심의 번잡함에서 한 걸음 떨어진 듯한 이 공간은 연인과의 여유로운 시간, 친구들과의 샴페인 한잔을 즐기기에 최적의 장소이다.

갤러리 파티오는 매일 오전 11시부터 오후 10시까지 운영되며, 기상 상황에 따라 운영 일정은 변동될 수 있다. 보다 자세한 정보는 그랜드 하얏트 서울 공식 홈페이지 및 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

최용석 기자 duck8@donga.com
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