‘지예은과 바타’ 동갑내기 커플 탄생…“좋은 감정 갖고 만나고 있어”

배우 지예은(32)과 안무가 바타(본명 김태현)가 열애 중이다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 같은 교회에서 친하게 지내다가 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.
13일 스포츠동아에 따르면 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 “동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다”며 열애 사실을 공식 인정했다. 바타 소속사 에이라 역시 “두 사람은 서로를 아끼는 마음으로 좋은 관계를 이어가고 있다”고 말한 것으로 전해진다.
지예은은 2017년 웹드라마 ‘하우투’로 데뷔해 ‘SNL 코리아’ 시리즈, ‘런닝맨’ 등 예능에서 활약하며 주목받고 있다. 바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더다. 2022년 엠넷 ‘스트릿 맨 파이터’ 준우승으로 이름을 알렸다. 최근에는 그룹 블랙핑크 제니의 솔로곡 ‘라이크 제니’(like JENNIE) 안무를 맡았다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0