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한국출판문화산업진흥원장에 김승수 전 전주시장
동아일보
입력
2026-04-09 17:44
2026년 4월 9일 17시 44분
조종엽 차장
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한국출판문화산업진흥원장에 김승수 씨(57·사진)가 9일 임명됐다. 전북대 정치외교학과를 졸업한 김 신임 원장은 전북 전주시장 및 전국책읽는도시협의회 초대 회장을 지냈으며, 한국도서관협회 발전 자문위원으로 활동했다. 임기는 3년.
인사
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건강보험심평원장 홍승권씨
#김승수
#한국출판문화산업진흥원
조종엽 기자 jjj@donga.com
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