마라톤 ‘2시간 벽’ 깼다…케냐 사웨, 1시간 59분 30초 세계新

마라톤 공식대회서 최초로 ‘서브2’ 달성
사웨 “인간에 한계 없다는 것 증명해 기뻐”
2위 케젤차도 1시간 59분 41초 결승선 통과
마라톤 역사상 최초로 ‘2시간의 벽’이 깨졌다. 케냐 출신 마라토너 사바스티안 사웨(31)가 미지의 세계를 밟은 최초의 러너가 됐다.
사웨는 26일 영국에서 열린 런던 마라톤에서 1시간59분30초의 기록으로 결승 테이프를 끊었다. 사웨는 마라톤 공식 대회 역사상 처음으로 ‘서브2(2시간 이내 완주)’를 달성한 선수가 됐다.
이날 전까지 마라톤 세계 기록은 켈빈 킵툼(1999~2024·케냐)이 2023년 시카고 마라톤에서 세운 2시간35초였다. 킵툼은 최초의 서브2를 달성할 수 있는 선수로 주목받았지만 이듬해 산악 훈련 복귀 도중 차량이 비탈 아래로 굴러떨어지는 불의의 사고로 세상을 떠났다. 사웨의 기록은 킵툼이 갖고 있는 종전 기록을 65초나 단축했다.
이날 레이스는 세계 육상 역사에 길이 남을 명승부였다. 레이스 초반부터 사웨를 비롯해 3차례 세계크로스컨트리 선수권대회 우승자 제이콥 키플리모(26·우간다), 2024년 파리 올림픽 남자 마라톤 우승자 타미랏 톨라(35·에티오피아) 등이 레이스를 이끌었다.
6명으로 이뤄진 선두 그룹은 5km 지점을 14분 14초(2시간 3분 페이스)로 통과했고, 1시간 29초 만에 중간 지점에 도달했다.
승부는 30km를 지난 지점부터 갈렸다. 사웨와 요미프 케젤차(29·에티오피아)와 역주를 시작하며 둘 만의 승부가 시작됐다. 그리고 결승선을 약 1.6km 남겨둔 지점에서 사웨의 독주가 시작됐다. 케젤차를 따돌린 사웨는 결국 2시간의 벽을 깨며 결승선을 통과한 후 환호했다.
사웨는 공식 대회에서 2시간의 벽을 깬 것은 물론이고, 2019년 ‘마라톤의 살아있는 전설’ 엘리우드 킵초게(42·케냐)가 오스트리아에서 열린 이벤트 대회에서 세운 1시간59분41초의 기록도 넘어섰다. 사웨는 “오늘 이 순간은 나만을 위한 것이 아니라 런던에 있는 우리 모두를 위한 것”이라며 “오직 기록 단축만을 위해 훈련해왔다. 인간에게 한계가 없다는 것을 증명해 기쁘다”고 말했다.
이날 2시간의 벽을 깬 것은 사웨만이 아니다. 사웨에 이어 골인한 케젤차 역시 1시간59분41초의 기록으로 결승선을 통과했다. 세계육상연맹은 “역사상 두 번째로 빠른 기록을 세운 케젤차는 마라톤 데뷔전에서 가장 빠른 기록을 세운 선수”라며 “케젤차의 기록은 에티오피아 신기록이다. 마라톤 역사에 길이 남을 날”이라고 했다. 케젤차는 그동안 주로 하프마라톤과 5000m 등에서 활동해 왔다. 3위를 차지한 제이콥 키플리모(26·우간다) 역시 종전 세계 기록을 뛰어넘는 2시간28초의 기록으로 골인했다. 이날 하루 사이에 3명의 마라토너가 종전 세계 기록을 경신한 셈이다.
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