“뻔뻔한 지도부, 당권은 짧다”…‘정청래 사퇴론’ 광주서도 터져나왔다

비당권파, 광주 최고위서 압박…당권파와 충돌
황명선 “다음 지도부 선거 불출마…연임 안해”
강득구 “비판을 공격으로 받아들여선 안돼”
친청 “큰 물길 앞에두고 배안서 노 빼앗기 하나”
鄭 “서로 다름 인정…어려울수록 더 단결해야”
더불어민주당 정청래 대표에 대한 친명(이재명)계 비당권파의 사퇴 압박이 이어지는 가운데, 12일 최고위원회의에서 당권파와 비당권파가 공개 충돌했다. 오는 8월 전당대회를 앞두고 당권을 둘러싼 계파 간 신경전이 본격화되는 모양새다.
민주당 황명선 최고위원은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 최고위에서 “지방선거를 통해 내란 세력을 척결하고 이재명 대통령의 국정을 든든히 뒷받침하겠다며 승리를 다짐했지만 승리하지 못했다. 실패했다”고 말했다.
비당권파로 분류되는 황 최고위원은 “저와 당대표를 포함한 지도부가 부족했다”며 “많은 분이 뻔뻔한 지도부라 얘기한다. 어제 의원총회에서 많은 의원들의 질타가 이어졌다. 책임을 지는 모습이 필요하다”고 했다.
이어 “저는 다음 지도부 선거에 출마하지 않겠다. 연임하지 않겠다. 그게 당원에 대한 도리”라며 “지도부의 책임 있는 자세를 촉구한다”고 말했다. 지방선거 책임론을 명분 삼아 정청래 지도부의 사퇴를 압박한 것으로 풀이된다.
강득구 최고위원도 정 대표를 직격했다. 그는 “국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다”고 지적했다. 정 대표의 최근 ‘국민은 영원하고 정권은 짧다’ 발언을 비틀어 돌려준 것이다.
그는 “배제 아닌 포용으로, 분열 아닌 통합으로, 경쟁 아닌 신뢰와 책임으로 당원과 국민 앞에 서야 한다”고 했다.
또 “정치는 정치인이 하지만 평가와 판단 그리고 심판은 국민의 몫”이라며 “당을 걱정하고 염려하는 목소리를 외면해선 안 되고, 불편한 목소리를 회피해서도 안 되며, 비판을 공격으로 받아들여서는 안 된다”고 꼬집었다.
이에 친청(친정청래)계 당권파는 발끈했다.
문정복 최고위원은 “선거가 끝나면 평가는 필요하다”면서도 “평가가 분열의 언어가 돼서는 안 된다. 선거 결과를 이유로 당을 흔들고 당원의 선택에 앞서 당의 방향을 정하려는 듯한 말과 행동은 결코 민주당스럽지 않다”고 비판했다.
그러면서 “전당대회를 앞둔 우리는 더 신중해야 한다. 큰 물길을 앞에 두고 배 안에서 서로 노를 빼앗아서는 안 된다”며 “당을 향한 걱정은 분열의 말이 아니라 비전으로 말해야 한다”고 강조했다.
이성윤 최고위원은 “지방선거 이후 당원 1인 1표제를 흔드는 세력이 있다”며 “일반적 민심과 괴리가 있다거나 당원구성이 연령별로 편중이 있다는 이유로 치명적 문제와 한계를 안고 있는 것처럼 오인하게 하는 주장이 있다”고 했다. 이어 “대한민국 민주화의 고비마다 한결같이 당을 지키고, 위기에 맞서고, 윤석열 내란에 맞서 이재명 정부를 탄생시킨 것이 바로 민주당원”이라며 “민주주의를 지키기 위해 1인 1표를 지켜내야 한다”고 강조했다.
정 대표가 추진해 도입한 1인 1표제에 대한 공격은 곧 민주주의에 대한 공격이라는 논리다.
면전에서 공개 설전이 벌어지자 정 대표는 분위기 수습에 나섰다.
그는 “이재명 대통령은 평소 우리 안의 작은 차이가 상대와의 그것보다 크겠느냐며 단합과 단결을 많이 말씀하셨다”며 “민주당이 어려울수록 더 단결해야하지 않나 생각한다”고 말했다.
이어 “다른 것과 틀린 것은 다른 것이다. 다른 것을 틀렸다고 주장하면 안 될 것”이라며 “서로의 다름을 인정하는 그런 포용력 있는 민주당이 됐으면 좋겠다”고 했다.
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