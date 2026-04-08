유재석, 6년 만에 돌아오는 ‘해피투게더’ 마이크 잡는다

20년 동안 안방극장을 책임진 KBS 간판 예능 ‘해피투게더’가 MC 유재석과 함께 돌아온다.
7일 KBS는 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’를 다가올 7월 첫 방송한다고 밝혔다.
‘해피투게더’는 2001년부터 2020년까지 방영한 대표적인 예능 프로그램이다.
유재석을 필두로 한 토크와 다양한 코너를 결합해 ‘책가방 토크’, ‘쟁반노래방’, ‘사우나 토크’, ‘야간매점’ 등 다양한 코너들을 탄생시키며 사랑받아 왔다.
새로 방영될 ‘해피투게더’는 스토리텔링 음악 오디션 형식을 선보일 예정이다. 주제는 ‘함께 노래할 이유’로, 나이·장르·자격 제한 없이 두 명 이상 지원 가능한 오디션 프로그램이다. 주요 평가 기준은 서사와 하모니에 집중해 차별점을 뒀다.
다시 마이크를 잡은 유재석은 메인 MC로 활약하며 특유의 공감력으로 참가자 서사를 이끌어 낼 것으로 기대를 모으고 있다.
예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’는 7월 첫 방영 예정이며, 5월 31일까지 공식 홈페이지를 통해 참가자 모집을 진행한다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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