유재석, 6년 만에 돌아오는 ‘해피투게더’ 마이크 잡는다

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KBS TV 간판 예능 ‘해피투게더’가 MC 유재석 씨와 함께 6년 만에 돌아온다. 사진은 지난해 백상예술대상에 참석하는 유재석. KBS 제공
KBS TV 간판 예능 ‘해피투게더’가 MC 유재석 씨와 함께 6년 만에 돌아온다. 사진은 지난해 백상예술대상에 참석하는 유재석. KBS 제공
20년 동안 안방극장을 책임진 KBS 간판 예능 ‘해피투게더’가 MC 유재석과 함께 돌아온다.

7일 KBS는 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’를 다가올 7월 첫 방송한다고 밝혔다.

‘해피투게더’는 2001년부터 2020년까지 방영한 대표적인 예능 프로그램이다.

유재석을 필두로 한 토크와 다양한 코너를 결합해 ‘책가방 토크’, ‘쟁반노래방’, ‘사우나 토크’, ‘야간매점’ 등 다양한 코너들을 탄생시키며 사랑받아 왔다.

새로 방영될 ‘해피투게더’는 스토리텔링 음악 오디션 형식을 선보일 예정이다. 주제는 ‘함께 노래할 이유’로, 나이·장르·자격 제한 없이 두 명 이상 지원 가능한 오디션 프로그램이다. 주요 평가 기준은 서사와 하모니에 집중해 차별점을 뒀다.

다시 마이크를 잡은 유재석은 메인 MC로 활약하며 특유의 공감력으로 참가자 서사를 이끌어 낼 것으로 기대를 모으고 있다.

예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’는 7월 첫 방영 예정이며, 5월 31일까지 공식 홈페이지를 통해 참가자 모집을 진행한다.

#유재석#해피투게더#음악 오디션#예능 복귀#참가자 모집#스토리텔링#하모니
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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