체육훈장 받은 ‘페이커’ 이상혁, 기념 우표도 나온다

e스포츠 선수 이상혁(페이커)의 기념우표가 발행된다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 10월 해당 우표를 추가 발행한다고 밝혔다.
과학기술정보통신부 산하 우정사업본부는 6일 공고를 통해 오는 10월 페이커 기념우표를 추가 발행할 계획이라고 밝혔다. 이번 발행은 기존 연간 계획에 없던 항목이 포함된 것으로, 우표 발행 목록이 1건 늘어나게 됐다.
우정사업본부는 기념우표 선정 기준으로 국가적 의미와 공익적 가치를 강조하고 있다.
주요 대상에는 국가적 행사, 역사적 사건, 문화·예술·과학 분야의 성과, 국제적 행사, 국위를 높인 인물이나 사건 등이 포함된다. 이 같은 기준에 따라 과거에는 방탄소년단 기념우표도 ‘국위 선양’ 사례로 인정돼 발행된 바 있다.
올해 기념우표는 당초 제주도 오름, 캐릭터 콘텐츠 ‘프린세스 캐치 티니핑’, K-팝, 6·10 만세운동, KBO 리그, 로보트 태권브이, 백범 김구 탄생 150주년, 주시경 탄생 150돌 등 총 16건으로 계획돼 있었다.
여기에 페이커 우표가 추가되면서 전체 발행 건수가 확대됐다. 이상혁 선수는 올해 1월 신년인사회에서 이재명 대통령으로부터 체육훈장 청룡장을 받았다. 체육훈장은 국가 위상 제고와 체육 발전에 기여한 인물에게 수여되는 상으로, 이 가운데 청룡장은 가장 높은 1등급에 해당한다.
기념우표 발행에 의견이 있는 경우 내용을 정리해 우정사업본부 우편사업과 담당 이메일로 제출하면 된다. 이의신청은 이날부터 25일까지 접수받는다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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