“고품질 저널리즘 생태계 구축, 민주주의 필수 과업”

“고품질 저널리즘 생태계 구축은 우리 사회의 건강한 민주주의를 지키기 위한 필수 과업입니다.”
제70회 신문의 날(7일)을 하루 앞둔 6일 한국신문협회와 한국신문방송편집인협회, 한국기자협회가 서울 중구 한국프레스센터에서 기념 세미나 ‘신문 70년: 역사의 기록, 미래의 비전’을 개최했다.
세미나 기조 강연을 맡은 이민규 중앙대 미디어커뮤니케이션학과 교수는 미국 언론학자 제임스 캐리의 말을 인용해 “저널리즘은 민주주의의 또 다른 이름”이라고 강조했다. 이 교수는 “신문 저널리즘의 본령은 여전히 사실 확인, 맥락 제공, 책임 있는 편집, 공공성의 유지에 있다”며 “현상을 보도하는 것을 넘어 우리 사회가 나아갈 방향을 제시하는 ‘솔루션 저널리즘’으로의 진화가 요구된다”고 덧붙였다.
이날 세미나에선 인공지능(AI) 전환 시대 신문의 대응에 대해서도 논의했다. 주제 발표를 맡은 김위근 박사(퍼블리시 최고연구책임자)는 신문사가 ‘기술기업’으로서의 정체성을 회복해야 한다고 밝혔다.
김 박사는 ‘신문 저널리즘의 청사진: 도전과 과제’ 발표에서 “인터넷 기술이 언론산업에 도입되기 이전 언론사는 명백히 기술기업이었다”며 “데이터로서 뉴스 콘텐츠의 활용 가치에 주목하는 한편, AI 기반 초개인화 서비스 등 뉴스 소비자 중심으로 서비스를 전환해야 한다”고 강조했다. 또한 “AI 생성 허위 콘텐츠의 진위를 즉각 검증하고 판단을 내려 사회적 혼란을 줄일 수 있는 효율적이고 전문적인 기관은 신문사를 비롯한 언론사뿐”이라고 덧붙였다.
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