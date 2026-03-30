[오늘의 운세/3월 30일]

● 쥐 48년 가지려고 하는 욕심과 집착보다는 편안한 마음 가질 것. 60년 기분 좋은 날, 예상치 못한 경사가 있다. 72년 하고 싶었던 일을 하면 좋은 날, 84년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 96년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것. 08년 새로운 아이디어가 샘솟는 날. 메모를 습관화할 것.
● 소 37년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 49년 좀 더 구체적인 계획을 세워볼 것. 61년 인간관계 좋아지고 마음이 통한다. 73년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 85년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요. 97년 연애운 상승! 고백이나 데이트 신청에 최적의 날이다.
● 범 38년 컨디션이 좋은 날, 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 50년 먼 곳의 옛친구로부터 반가운 소식 들려온다. 62년 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 74년 당장은 조금 힘들어도 결국엔 웃는다. 86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 98년 고집을 버리면 만사가 형통, 주변의 말을 들어라.
● 토끼 39년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 51년 하고 싶으면 자신감 가지고 추진. 63년 좀 더 넓게 보고 발상의 전환이 필요한 시점. 75년 결과도 중요하지만, 과정도 중요. 87년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 99년 노력한 만큼의 보상이 따른다, 성취감, 만족감이 펑펑!
● 용 40년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고. 52년 아무리 바빠도 마음의 여유를 가져야 한다. 64년 믿으면 실망을 준다. 돌다리도 두드려라. 76년 좀 더 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 88년 즉흥적인 감정은 통제할 필요가 있다. 00년 뜻밖의 횡재수가 있는 날, 작은 이벤트에 응모해 보는 것도 좋을 듯.
● 뱀 41년 사소한 일도 소홀하지 말 것, 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯. 53년 행운이 있는 날, 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 65년 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 77년 직감이나 예감이 맞아떨어진다. 89년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 01년 감정 조절이 관건. 홧김에 내뱉은 말이 화가 된다.
● 말 42년 처음은 힘들어도 결과는 좋다. 54년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 66년 서두르지 말고 여유 있게 풀어 갈 것. 78년 자녀나 아랫사람에게 관심 가질 것. 90년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다. 02년 창의적인 작업에서 빛을 발한다. 연구개발에 힌트를 얻을 수 있다.
● 양 43년 건강이 안 좋은 날. 무리하거나 과음, 과식은 절대금물! 55년 답답하고 힘들었던 일이 기대하지 않았던 사람으로부터 해결된다. 67년 귀인의 도움으로 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상. 79년 마음 터놓고 대화를 해볼 것. 91년 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것. 03년 구설수가 비치니 언행에 각별히 주의할 것.
● 원숭이 44년 때론 알면서도 모르는 척 속아 줄 필요가 있다. 56년 훗날을 위해서 눈앞의 이익보다는 명분을 따를 것. 68년 감정이 풍부한 날, 헛돈 안 쓰는 것이 버는 것. 80년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 92년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 04년 집안에 경사가 생긴다. 웃음꽃이 피는 하루.
● 닭 45년 행운이 있는 날, 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다. 57년 아집이 망치게 한다. 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 69년 억지로 하지 말고 그냥 두어도 잘 풀려나간다. 81년 서두르지 말 것. 답답하고 힘들어도 시간이 가야 해결된다. 93년 현실적이고 실리적으로 계획을 재점검할 것. 05년 모르면 물어라, 윗사람의 조언이 뼈가 되고 살이 되는 날.
● 개 46년 아랫사람에게 잘 해줘야 복 받는다. 58년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 70년 복을 주면 받는다, 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 82년 옛것을 지키고 존중할 것. 94년 역지사지하는 마음, 입장을 헤아리는 지혜 필요. 06년 마음의 여유를 가져라, 서두른다고 될 일이 아니다.
● 돼지 47년 기분 좋은 하루가 된다, 하는 일마다 풀어진다. 59년 문제해결은 자신으로부터. 마음의 문을 열면 만사형통. 71년 재물운이 있는 날. 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 83년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 95년 매사에 자신감 가지고 적극적으로 행동할 것. 07년 경쟁자와의 다툼 주의. 한걸음 물러서는 게 이득.
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