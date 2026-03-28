[오늘의 운세/3월 29일]

● 쥐 48년 아랫 사람의 말을 경청할 것. 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 60년 과거보다 미래가 중요, 지나간 일에 집착하지 말 것. 72년 생각이 해결하지 못함, 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 84년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 96년 감정적으로 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것. 08년 있을 때 잘해주고 후회 말기! 작업 환경 정리 한 번으로 효율이 확 바뀌는 행운의 날.
● 소 37년 경험이 재산, 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 49년 충동구매할 수 있다, 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 61년 쉬운 일부터 차근차근 할 일은 많고 시간은 없다. 73년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 85년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 97년 주변 배려가 필요한 날, 알림 정리하고 집중하면 뜻밖의 성과가 따라온다. ● 범 38년 행운이 따르는 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 50년 문서가 동하는 시기, 계약서는 오후에 작성할 것. 62년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 74년 말과 행동 조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 86년 모르는 것은 죄가 아님, 모르고 넘어가면 큰 화를 부른다. 98년 해야 할 일은 순서가 먼저! 양보하고 천천히 가면 좋은 일이 생기는 하루.
● 토끼 39년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다. 51년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 63년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 75년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 87년 현재가 다는 아니다, 일은 바쁘지만 실리는 적다. 99년 계획마다 대성! 단순하게 생각하면 의외의 좋은 결과가 나와요. 준비가 최고의 무기. ● 용 40년 오랜 친구로부터 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 52년 계획은 계획대로 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 64년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 76년 운수 좋은 날, 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 88년 모르는 것은 겸손한 자세로 질문. 00년 충동적인 행동 자제하고 차분히! 작은 선택이 큰 흐름을 바꿀 수 있다.
● 뱀 41년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 53년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 65년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 77년 오늘은 확인! 또 확인이 필요하다. 작은 실수가 전체를 망하게 한다. 89년 감정을 억제하고, 마음은 급해도 내일로 미루어라. 01년 오랫동안 준비한 일이 빛을 발한다. 주변 찬사와 인정받는 기분 최고! ● 말 42년 믿어주면 큰 성과를 얻음, 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 54년 급하게 서두르지 말 것, 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 66년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 78년 자신감이 없으면 위탁해라, 책임 못 질 일은 하지 말 것. 90년 과소비가 예상되는 날, 충동적인 구매 주의할 것. 02년 변화무쌍한 하루, 유연하게 대처하면 뜻밖의 기회가 열린다.
● 양 43년 몸살 있는 날, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 55년 돈거래를 하지 말 것, 금전문제로 고민이 생길 수 있다. 67년 문제는 자기에서부터 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 79년 상대방 입장에서 생각할 것, 마음에 들지 않아도 참아라. 91년 마음에 드는 일만 할 수 없다. 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 03년 약속 지키면 무조건 좋은 운! 자연스럽고 멋진 하루가 된다. ● 원숭이 44년 행운이 있는 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 56년 잘할 수 있을 때 잘 할 것, 미우나 고우나 내 가족이 최고. 68년 분실할 수 있는 날, 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 80년 능력 이상으로 평가받는 날, 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 92년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 04년 메마른 가뭄 끝에 비처럼 좋은 소식이 들려온다, 화기애애한 분위기!
● 닭 45년 함께한 사람이 좋다, 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 57년 운수 좋은 날, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 69년 하는 일마다 술술, 이익도 되고 명분도 챙긴다. 81년 불평불만보다 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 93년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 05년 용이 비를 만나 승천하는 기운! 큰 도약의 기회.
● 개 46년 급할수록 천천히, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 58년 도움을 청할 때만 도와줄 것, 남의 일에 참견하지 말라. 70년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 82년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 94년 자신감도 지나치면 병이다. 계획대로 순서대로 차근차근히 할 것. 06년 자신의 힘으로 이익 보는 날, 혼자서도 충분히 잘 풀린다.
● 돼지 47년 잘 될 때가 있다. 중요한 결정은 오전이 좋다. 59년 과거보다 미래가 중요, 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 71년 자기의 위치와 분수를 알 것, 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 83년 자기의 주장이 옳아도 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 95년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 07년 가족·지인과의 소통이 중요. 따뜻한 대화가 행운 불러온다.
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