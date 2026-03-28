[오늘의 운세/3월 28일]

● 쥐
48년 여유를 가져라 모든 것은 시간이 해결해 준다.
60년 남의 일에 참견하지 말라.
72년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
84년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
96년 자신감도 지나치면 병이다.
08년 계획성 있게 행동해야 시간을 낭비하지 않는다.
● 소
37년 중요한 결정은 오전이 좋다.
49년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
61년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
73년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
85년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
97년 맡겨진 책임을 완수하면 신뢰도가 급상승, 프로다운 모습을 보여라.
● 범
38년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
50년 지나간 일에 집착하지 말 것.
62년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
74년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
86년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
98년 연인과 즐거운 데이트가 예상된다. 로맨틱한 분위기를 만들어라.
● 토끼
39년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
51년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
63년 할 일은 많고 시간은 없다.
75년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
87년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
99년 사소한 시비에 휘말리지 않도록 언행에 주의가 필요.
● 용
40년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
52년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
64년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
76년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
88년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
00년 솔직한 태도가 오해를 푼다. 숨기지 말고 진실하게 소통할 것.
● 뱀
41년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
53년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
65년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
77년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
89년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
01년 주변의 방해에도 흔들리지 않는 뚝심이 필요하다.
● 말
42년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
54년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
66년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
78년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
90년 모르는 것은 겸손한 자세로 질문.
02년 인맥을 넓히기에 좋은 날, 모임에 참석하면 유익한 정보를 얻는다.
● 양
43년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
55년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
67년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
79년 확인! 또 확인이 필요하다.
91년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
03년 예술적인 감각이 뛰어난 날, 창의적인 업무에서 돋보인다.
● 원숭이
44년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
56년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
68년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
80년 책임 못질 일은 하지 말 것.
92년 충동적인 구매 주의할 것.
04년 기다리던 소식이 들려온다, 인내심을 갖고 기다린 보람이 있다.
● 닭
45년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
57년 금전 문제로 고민이 생길 수 있다.
69년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
81년 마음에 들지 않아도 참아라.
93년 금전운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
05년 주변 사람들에게 베풀면 더 큰 복으로 돌아온다.
● 개
46년 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
58년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
70년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
82년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
94년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
06년 구설이 생기는 날, 사소한 언행이라도 주의할 것.
● 돼지
47년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
59년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
71년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
83년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
95년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
07년 집중이 잘 되는 날, 시험을 보면 기대한 이상의 성과를 얻는다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0