[오늘의 운세/3월 31일]

● 쥐
48년 웃는 얼굴이 복을 부른다.
60년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
72년 좋은 소식이 기다리고 있다.
84년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
96년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
08년 옛것을 지키고 존중해라, 전통적인 방식이 길을 열어준다.
● 소
37년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
49년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
61년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
73년 세상이 다 내 마음 같지는 않다.
85년 싫은 내색을 표출하지 말 것. 인내심이 나중에 큰 복이 된다.
97년 기분 좋은 날이다. 예상치 못한 곳에서 반가운 소식이 들려온다.
● 범
38년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
50년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
62년 그동안의 고생에 대한 보람을 느낀다.
74년 모처럼 반가운 계기가 생길 듯.
86년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
98년 욕심과 집착을 내려놓고 편안한 마음을 가지는 것이 우선이다.
● 토끼
39년 즐겁고 재미있는 하루!
51년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
63년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
75년 외출이나 이동 시 가급적 대중교통 이용할 것.
87년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
99년 구체적인 계획이 빛을 발한다. 현실적인 목표가 성과로 이어질 때다.
● 용
40년 몸살이 있는 날, 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
52년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
64년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
76년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
88년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
00년 마음이 통하는 사람들과 즐거운 시간을 보내라. 대화로 잘 풀린다.
● 뱀
41년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
53년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것.
65년 말 한마디에 천 냥 빚 갚는다.
77년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
89년 이미 결정된 일에 불만 갖지 말 것.
01년 사람을 너무 믿지 마라. 중요한 결정은 직접 확인하고 처리할 것.
● 말
42년 급하면 문제가 생긴다. 문제는 시간이 해결해 준다.
54년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
66년 승자의 아량과 여유가 필요.
78년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다.
90년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인.
02년 능력을 평가 받을 때, 자신의 실력을 발휘할 기회가 왔다.
● 양
43년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
55년 귀인이 가까이 있으니 희망을 잃지 말 것.
67년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
79년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음으로.
91년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
03년 연애운이 최고조인 날, 고백이나 데이트에서 큰 진전이 예상된다.
● 원숭이
44년 허술해 보여도 손에 익숙한 게 좋다.
56년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것.
68년 행복은 돈으로 살 수 없다, 지출은 있지만 마음은 행복.
80년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요.
92년 힘들어도 가급적 친절 모드로 일관할 것.
04년 마음에 들어도 무리하지 말 것, 속도를 조절할 때이다.
● 닭
45년 자녀들과 호흡을 맞추면 만사가 편안.
57년 명예가 따르고 축복 받는 기상.
69년 자존심보다 현실이 먼저다.
81년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
93년 윗사람이나 경험자의 말을 존중할 것.
05년 자신감을 가지고 추진할 것. 하고 싶은 일을 시작하기에 좋다.
● 개
46년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
58년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
70년 힘들고 답답해도 자신의 위치에서 본분을 다해라.
82년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
94년 새로운 희망과 비전이 생긴다.
06년 부담스러웠던 일들이 해결되는 날, 시원한 기분을 느끼게 된다.
● 돼지
47년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
59년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
71년 상대방의 입장에서 생각해 볼 것.
83년 상대방이 느낄 수 있게 도와주려면 확실하게 도와주어라.
95년 작은 일에도 감사하는 마음 가져라.
07년 노력한 만큼의 확실한 보상이 따른다.
인천철학관 박성희 원장
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