[오늘의 운세/4월 1일]

● 쥐
48년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
60년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
72년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
84년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
08년 자신감을 가지고 추진할 것, 하고 싶은 일을 시작하기에 좋을 때.
● 소
37년 이미 결정된 일에 싫은 내색 하지 말 것.
49년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
61년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것.
73년 좋은 말 한마디가 천 냥 빚 갚는다.
85년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
97년 발상의 전환이 필요할 때, 너무 좁게 보지 말고 시야를 넓혀라.
● 범
38년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인.
50년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
62년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
74년 승자의 아량과 여유가 필요.
86년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다.
98년 이미지와 평판이 상승하는 날, 대인관계에서 주도권을 잡게 된다.
● 토끼
39년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
51년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다.
63년 귀인이 가까이 있으니 희망을 잃지 말 것.
75년 모든 일이 잘 풀려나간다.
87년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음으로.
99년 여유를 가질 것. 서두른다고 결과가 빨리 나오는 것이 아니다.
● 용
40년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
52년 허술해 보여도 손에 익숙한 게 좋다.
64년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것.
76년 뜻하지 않은 지출은 있지만 마음은 행복.
88년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요.
00년 긍정적인 마음이 행운을 부른다. 밝은 표정이 최고의 무기다.
● 뱀
41년 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다.
53년 자녀들과 호흡을 맞추면 만사가 편안.
65년 망신 수가 있으니 절대 경거망동하지 말 것.
77년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
89년 무리하지 말고 형편에 맞출 것.
01년 감정 조절에 힘쓸 것. 즉흥적인 판단은 뒤로 미루는 것이 좋다.
● 말
42년 모든 일은 마음먹기에 달려 있다.
54년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
66년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
78년 사명감을 가지고, 자신의 위치에서 본분을 다해라.
90년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
02년 행운이 깃드는 날이다. 웃음꽃이 피는 기분 좋은 일이 생긴다.
● 양
43년 감사가 감사를 낳는다, 작은 일에도 감사하는 마음 가져라.
55년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
67년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
79년 상대방의 입장에서 생각해 볼 것.
91년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
03년 작은 일도 정성을 다하면 결과는 크게 받는다.
● 원숭이
44년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
56년 긍정적인 마음과 웃는 얼굴이 복을 부른다.
68년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
90년 좋은 소식이 기다리고 있다.
92년 바쁘기만 하고 실속이 적을 수 있다.
04년 말 한마디가 화가 될 수 있다. 홧김에 내뱉는 말을 조심할 것.
● 닭
45년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획 세워볼 것.
57년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고 할 것.
69년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
81년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
93년 세상이 다 내 마음 같지는 않다.
05년 오늘 하루 적극적으로 나서볼 것. 운의 흐름이 당신 편이다.
● 개
46년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
58년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
70년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
82년 그동안의 고생에 대한 보람을 느낀다.
94년 모처럼 반가운 계기가 생길 듯.
06년 오늘은 휴식하며 에너지를 비축하는 것이 현명한 선택이다.
● 돼지
47년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
59년 즐겁고 재미있는 하루!
71년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
83년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
95년 가급적 대중교통 이용할 것.
07년 뜻밖의 횡재수가 있는 날이다. 이벤트나 작은 운에 도전해 보라.
인천철학관 박성희 원장
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