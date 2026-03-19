기획사-청와대 러브콜? ‘前충주맨’ 김선태 입 열었다

최근 충주시에서 퇴직한 유튜버 김선태가 공무원을 그만둔 이유와 청와대행 제안설에 대해 입을 열었다. 그는 유튜브 채널 구독자 100만 명 달성을 계기로 퇴사를 결정했으며, 개인 유튜브 중심의 자유로운 활동을 선택했다고 설명했다.
김선태는 18일 방송된 라디오스타에 출연해 퇴사를 결심한 이유를 설명했다. 그는 “언젠가는 조직을 떠나게 될 것이라 생각해왔다”며 “가장 많은 박수를 받을 때 나오는 것이 맞다고 판단했다”고 말했다. 이어 ”목표였던 충주시 유튜브 채널 구독자 100만 명도 달성했으니 모든 퍼즐이 맞춰졌다고 판단했다“고 덧붙였다.
퇴직 후 각종 추측이 이어진 상황에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 “여러 소속사에서 연락을 받은 것은 사실”이라면서도 “지금은 혼자 해보고 싶은 마음이 더 크다”고 말했다. 이어 “어딘가에 소속돼 활동하는 것에 피로감을 느꼈고, 보다 자유로운 환경에서 콘텐츠를 만들고 싶었다”고 설명했다.
청와대 제안설에 대해서는 명확히 사실이 아니라고 밝혔다. 그는 “공무원 신분이었기 때문에 접촉도 안 했고 검토도 없었다”며 “구체적인 제안이 있던 건 아니고 설령 제안이 있었더라도 조직보다는 개인 창작 활동을 선택했을 것”이라고 밝혔다.
일부에서 제기된 직장 내 갈등설에도 선을 그었다. 김선태는 “따돌림이나 내부 문제로 퇴사를 결심했다는 이야기는 사실이 아니다”라며 “오히려 동료 공무원들이 많이 응원해줬고, 근무 환경에도 특별한 문제는 없었다”고 강조했다.
그는 장기간 업무를 맡으며 느낀 고민도 털어놨다. “7년 동안 채널을 운영하며 아이디어에 한계를 느끼기 시작했다”며 “할 수 있는 것은 충분히 해봤다는 생각이 들었고, 이제는 물러날 시점이라고 판단했다”고 말했다.
김선태는 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 특유의 유머와 기획력으로 주목받았다. ‘충주맨’이라는 별칭으로 대중적인 인지도를 얻었다. 최근에는 공직 사회에서 나와 개인 유튜브 채널을 개설했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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