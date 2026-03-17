日 애니메이션 황금기 이끈 ‘도라에몽 아버지’ 별세…향년 84세

‘도라에몽’, ‘마루코는 아홉살’ 등을 제작하며 일본 애니메이션의 황금기를 이끈 시바야마 츠토무(芝山努) 감독이 별세했다.
17일 일본 애니메이션 제작사 아세아당(亜細亜堂)은 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 자사의 전 대표이사 시바야마 츠토무 감독이 지난 6일 폐암으로 별세했다고 밝혔다. 향년 84세다.
1941년생인 시바야마 감독은 일본 애니메이션계의 산증인으로 통한다. ‘명랑 개구리 뽕키치’, ‘원조 천재 바카본’ 등 국민 애니메이션들의 작화 감독을 맡으며 실력을 인정받았다. 그는 1980년 데뷔 이후 2000년대 초반까지 30년 가까이 공백 없이 집념 어린 작품 활동을 이어온 감독으로도 잘 알려져 있다.
특히 1983년부터 2004년까지 20년 넘게 ‘도라에몽’ 시리즈 제작을 진두지휘하며, 미야자키 하야오 감독과 함께 일본 애니메이션 업계의 황금기를 견인한 것으로 평가받는다.
이 밖에도 ‘닌자보이 란타로’, ‘마루코는 아홉살’, ‘쾌걸 조로리’ 등 한국에서도 큰 인기를 얻은 수많은 작품의 감독 및 총감독을 맡으며 애니메이션 발전에 크게 기여했다.
유족의 뜻에 따라 장례는 가족장으로 조용히 치러졌으며, 아세아당 측은 별도의 조화나 부조금은 받지 않는다고 밝혔다. 사측은 추후 별도의 ‘고별회’를 열어 고인의 업적을 기릴 예정이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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